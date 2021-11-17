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У Кривому Розі пасажири побились за місце у маршрутці: "хто сильніший, той і їде" (відео)

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Кривий Ріг, Середа 17 листопада 2021 14:41
У Кривому Розі пасажири побились за місце у маршрутці: "хто сильніший, той і їде" (відео) Пасажири маршрутки влаштували бійку за місце (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Кривому Розі на зупинці громадського транспорту люди влаштували бійку за місце у маршрутці.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Дніпро оперативний".

На кадрах видно, як троє чоловіків били одного, а потім четверо одного. Очевидці розповіли, що причиною бійки стало місце у салоні маршрутки, адже водії через "червону" зону "стоячих" до салону не впускають.

"У Кривому Розі пасажири влаштували бійку за місце в маршрутці. З "стоячими місцями" водій маршрутки їхати відмовився. Хто сильніший, той і їде?", - йдеться під відео.

Згодом, як пасажири відлупцювали "зайвого" пасажира, маршрутка поїхала далі.

У коментарях користувачі вражені від вчинку чоловіків та пишуть, що такі дії неприпустимі.

Раніше ми повідомляли, що у Києві пасажир серйозно поплатився за відсутність маски.

Також ми писали, що у Мелітополі підліток зупинив некеровану маршрутку та врятував водію життя.

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