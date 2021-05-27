У Кривому Розі хлопець підпалив свою вагітну кохану: нові деталі трагедії

Молодий хлопець облив свою вагітну кохану горючою речовиною і підпалив. Трагедія сталася в Кривому Розі й 21-річна жінка на 17 тижні вагітності опинилася в реанімації.

У середу ввечері, 26 травня, між молодими людьми виник конфлікт. Причина сварки між закоханими - невідома. Однак 17-річний хлопець облив вагітну легкозаймистою речовиною, підпалив її та втік. Швидку допомогу, рятувальників і поліцію викликали очевидці, які повідомили, що горить людина.

На пошуки зловмисника відразу кинули всі сили, перекрили автовокзали та залізничний вокзал. Хлопця швидко вдалося зловити, і він заявив, що дівчина отримала опіки при приготуванні їжі.

"Після скоєного зловмисник попросив у сторонніх людей викликати швидку допомогу, пояснивши це тим, що потерпіла самостійно отримала опіки під час приготування їжі. Надалі палій зник з місця скоєння злочину", - повідомили правоохоронці.

Постраждала отримала опіки 3 ступені на 70% тіла – на обличчі, руках і тулубі. Її доставили в лікарню в шоковому стані, і медики оцінюють її стан як важкий. Інформації про стан вагітності – немає.

17-річному жителю Кривого Рогу загрожує звинувачення в замаху на вбивство. Крім того, за місцем проживання у нього під час обшуку виявили зброю. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.