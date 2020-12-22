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У Кривому Розі чоловік покінчив з собою, бо боявся заразитися COVID-19

Автор: Роман Мирончук

У Кривому Розі Дніпропетровської області чоловіка так налякала можливість заразитися коронавірусною інфекцією, що він вирішив покінчити життя самогубством.

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Чоловік покінчив з життям, перерізавши собі вени на руках канцелярським ножем. Правоохоронці на тілі загиблого слідів насильницької смерті не виявили. Про це повідомляє "Дніпро оперативний", посилаючись на власні джерела.

Біля тіла була знайдена передсмертна записка, в якій він заявив, що не може більше виносити самотність.

"Не можу більше впоратися зі страхами до коронавірусу, самотність дістала, пишу в здоровому розумі і при пам'яті. Софія, люби нашу маму, вона свята. Тіло залиште в морзі для лікарів", - написав чоловік.

Варто зазначити, що останнім часом випадки самогубства через коронавірус почастішали. У Харкові 52-річна жінка, яка перехворіла COVID-19, вистрибнула з шостого поверху будівлі Держпрому. Від отриманих травм вона померла.

Раніше у Дніпрі чоловік скоїв самогубство в лікарні, залишивши перед цим передсмертну записку, в якій вибачився за все.

Цікаво, що у 44-річного чоловіка була безпечна хвороба. Лікарі поставили діагноз гострий гнійний риносинусит. Тіло пацієнта виявили у внутрішньому дворі лікарні.

Прогноз погоди
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