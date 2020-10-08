У Кривому Розі побили юну дівчину-"копа": приїхала поговорити з горе-батьком

У Кривому Розі чоловік напав і побив співробітницю правоохоронних органів. Тепер 43-річному неадеквату загрожує реальний тюремний термін. Інцидент стався вдома у чоловіка, куди поліція приїхала на заявку з приводу невиконання батьківських обов'язків.

Як повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області, неадекват накинувся на дівчину-"копа" і вдарив її в обличчя.

Інцидент стався в середу, 7 жовтня. Під час опитування чоловік вів себе неадекватно, абсолютно не реагував на зауваження, і в результаті накинувся на співробітника з кулаками.

"За нанесення тілесних ушкоджень поліцейському під час виконання службових обов'язків, нападника затримали в порядку ст. 208 КПК України", - йдеться в повідомленні.

Про стан дівчини не повідомляється, але горе-татусеві загрожує термін за ч. 2. ст. 345 за "Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків" КК України.

За цю статтю закон передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Зазначимо, що за повідомленням ТСН, дівчині всього 20 років.

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