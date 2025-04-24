Кровавый удар по Киеву. Звезды сказали все, что думают о РФ: "Просто нелюди"

В ночь на 24 апреля РФ устроила массированный удар и била по Киеву ракетами и ударными беспилотниками. Украинские звезды, среди которых Надя Дорофеева, Инна Мирошниченко и другие, эмоционально отреагировали на атаку и сказали, что думают об оккупантах.
РБК-Украина (проект Styler) собрало реакции известных персон на кровавый удар.
Жена боксера "репостила" кадры с последствиями вражеской атаки. Екатерина сочувствует всем, кто пострадал в результате удара.
Победительница "Холостяка" слышала взрывы и не сдерживала эмоций. Инна прямо написала, что думает о россиянах и войне.
"Идет уже четвертый час этого кошмара. Я - украинка. Я выбрала жить в Украине. Но есть одно "но". Мне не дают жить в моей стране. Меня сознательно обижают в моей же стране. Запугивают, уничтожают, бомбят. Я не уеду. Но давайте честно - это ненормально: ежеминутно доказывать, что я имею право просто жить", - написала она.
Жена ведущего и правозащитница пряталась от взрывов в коридоре, вместе с детьми. Старший сын Инны закрывал уши игрушками, а дочь Ангелина говорила о том, как она относится к соседней стране.
На утро Мирошниченко вышла в Stories и поделилась ужасным ощущением, которое пришло ко многим украинцам.
Хореограф, который 9 месяцев назад стал отцом, провел ночь, как и большинство киевлян. Он и его жена Наталья Татаринцева прятались вместе с маленькой дочкой.
"Американцы, вы лучшие переговорщики! Вы приближаете мир! Сидим под лестницей и чувствуем это! Особенно чувствует это моя девятимесячная дочь! Заболотные, вас проклинаю уже очень долгое время!" - написал Кот.
Ежедневно, отметила звезда, РФ "измеряет границы ненависти". И каждый раз мы думаем, что не можем ненавидеть еще больше. Но, написала Даша, это не так.
"Это не фильм ужасов. Это - наша ночь. Сирены. Взрывы. Темнота. Отчаяние. Ярость. Несправедливость. Но мы держимся, даже когда все сыплется... Искренние соболезнования семьям пострадавших", - написал певец.
Блогерша провела ночь в укрытии. Там она пряталась от взрывов вместе с сыном Львом.
Кулинар сочувствует всем пострадавшим и не скрывает своего возмущения.
Жена ведущего показала сыновей, с которыми провела ночь в паркинге. Кристина также высказалась о "желании мира", которое накануне озвучивали в РФ.
Также она разместила видео с места удара. Кристина возмущена тем, что россияне продолжают над всеми насмехаться.
Вместе с сыном ведущая пряталась в метро. И это впервые, отметила Маша, когда они бежали туда так быстро.
Певица оставила текст для подписчиков из США, чтобы они могли больше узнать о преступлениях россиян.
Ответ певицы на очередную ракетную атаку был емким и точным.
В ночь на четверг РФ запустила в направлении Украины крылатые ракеты "Калибр". Впоследствии полетела еще и "баллистика". Кроме этого, города нашей страны атаковали "Шахедами". В Киеве прозвучало немало взрывов, работали силы ПВО, но сбить удалось не все цели.
В столице до сих пор ищут людей под завалами. Известно о по меньшей мере 9 погибших. В больницы доставили 42 человека, 6 из которых - дети.
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