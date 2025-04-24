Кровавый удар по Киеву. Звезды сказали все, что думают о РФ: "Просто нелюди"

Екатерина Усик

Жена боксера "репостила" кадры с последствиями вражеской атаки. Екатерина сочувствует всем, кто пострадал в результате удара.

Stories жены Усика (скриншот)

Инна Белень

Победительница "Холостяка" слышала взрывы и не сдерживала эмоций. Инна прямо написала, что думает о россиянах и войне.

"Идет уже четвертый час этого кошмара. Я - украинка. Я выбрала жить в Украине. Но есть одно "но". Мне не дают жить в моей стране. Меня сознательно обижают в моей же стране. Запугивают, уничтожают, бомбят. Я не уеду. Но давайте честно - это ненормально: ежеминутно доказывать, что я имею право просто жить", - написала она.

Белень отреагировала на ракетный удар (скриншот)

Инна Мирошниченко

Жена ведущего и правозащитница пряталась от взрывов в коридоре, вместе с детьми. Старший сын Инны закрывал уши игрушками, а дочь Ангелина говорила о том, как она относится к соседней стране.

Мирошниченко показала, как пряталась с детьми (скриншот)

На утро Мирошниченко вышла в Stories и поделилась ужасным ощущением, которое пришло ко многим украинцам.

Stories Мирошниченко (скриншот)

Женя Кот

Хореограф, который 9 месяцев назад стал отцом, провел ночь, как и большинство киевлян. Он и его жена Наталья Татаринцева прятались вместе с маленькой дочкой.

"Американцы, вы лучшие переговорщики! Вы приближаете мир! Сидим под лестницей и чувствуем это! Особенно чувствует это моя девятимесячная дочь! Заболотные, вас проклинаю уже очень долгое время!" - написал Кот.

Женя Кот проклял россиян (скриншот)

Даша Астафьева

Ежедневно, отметила звезда, РФ "измеряет границы ненависти". И каждый раз мы думаем, что не можем ненавидеть еще больше. Но, написала Даша, это не так.

Stories Астафьевой (скриншот)

Павел Зибров

"Это не фильм ужасов. Это - наша ночь. Сирены. Взрывы. Темнота. Отчаяние. Ярость. Несправедливость. Но мы держимся, даже когда все сыплется... Искренние соболезнования семьям пострадавших", - написал певец.

Зибров отреагировал на удар по Киеву (скриншот)

Даша Квиткова

Блогерша провела ночь в укрытии. Там она пряталась от взрывов вместе с сыном Львом.

Квиткова показалась в укрытии (скриншот)

Евгений Клопотенко

Кулинар сочувствует всем пострадавшим и не скрывает своего возмущения.

Клопотенко эмоционально отреагировал на ракетный удар (скриншот)

Кристина Решетник

Жена ведущего показала сыновей, с которыми провела ночь в паркинге. Кристина также высказалась о "желании мира", которое накануне озвучивали в РФ.

Жена Решетника показала, как пряталась от взрывов (скриншот)

Также она разместила видео с места удара. Кристина возмущена тем, что россияне продолжают над всеми насмехаться.

Stories Решетник (скриншот)

Маша Ефросинина

Вместе с сыном ведущая пряталась в метро. И это впервые, отметила Маша, когда они бежали туда так быстро.

Ефросинина отреагировала на ракетный удар (скриншот)

Злата Огневич

Певица оставила текст для подписчиков из США, чтобы они могли больше узнать о преступлениях россиян.

Stories Огневич (скриншот)

Надя Дорофеева

Ответ певицы на очередную ракетную атаку был емким и точным.

Дорофеева высказалась о россиянах (скриншот)