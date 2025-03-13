Кровавая Луна: что она предсказывает и можно ли на нее смотреть

Уже в пятницу, 14 марта 2025 года в 8:52 по киевскому времени состоится полное лунное затмение, которое называют Кровавая Луна. Во время этого редкого явления тень Земли полностью закроет Луну, благодаря чему она приобретет красные оттенки. Астрологи уверены: этот период способен влиять на состояние и судьбы людей.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что предвещает Кровавая Луна и можно ли на нее смотреть.

Кровавая Луна 2025: что предвещает в астрологии

По мнению астрологов, Кровавая Луна является периодом кармических изменений и осознания глубоких истин. Через различные эмоциональные потрясения, она способствует переосмыслению жизненных ценностей и вдохновляет на новые начинания. Лунное затмение 14 марта пройдет в знаке Дева, провоцируя неожиданные трансформационные изменения и побуждая к глубокому самоанализу.

Энергия Луны будет настолько сильной, что может привести к разрушению предыдущих убеждений, расставаний, потерь и неожиданных изменений. Также астрономическое явление будет побуждать к поиску баланса между духовным и материальным. А особенно сильное влияние затмения почувствуют Раки, Скорпионы, Рыбы, Овны, Львы и Стрельцы.

Кровавая Луна: как будет влиять на людей

В астрологии Кровавая Луна также считается опасным периодом для принятия решений и проявления эмоций. Именно поэтому здесь рекомендуется осторожно проявлять свои чувства. Лунное затмение 2025 года может негативно влиять на психику и восприятие. Люди могут быть более склонными к стрессу, агрессивным всплескам, что может привести к конфликтам. Последних лучше избегать.

Итак, в период Кривой Луны не стоит принимать важные решения, особенно под давлением эмоций. Они будут ошибочными и не принесут желаемых результатов. Нельзя ссориться и провоцировать других. Также важно не поддаваться на чужие провокации. Период затмения лучше всего использовать для саморазвития и самоконтроля.

Можно ли смотреть на Кровавую Луну

По словам ученых, в отличие от солнечного затмения, лунное затмение является абсолютно безопасным для наблюдения. Им можно наслаждаться не только невооруженным глазом, но и через бинокль или телескоп.

Как сообщалось ранее, увидеть Кровавую Луну можно будет 65 минут. В этот период она окрасится в пламенный цвет. В целом затмение продлится 6 часов и 3 минуты, а наибольшего пика достигнет в 9:59 по Киеву.

Лунное затмение происходит, когда Земля находится между Солнцем и Луной, а Луна перемещается в тень Земли.

Известно, что солнечное и лунное затмения происходят от двух до пяти раз в год, причем полное солнечное затмение - примерно каждые 18 месяцев, а полное лунное - в среднем раз в два с половиной года.

Вас может заинтересовать: