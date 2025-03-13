Кровавая Луна готовит судьбоносные подарки. Астролог назвала счастливчиков, которые их получат
Уже скоро наступит особое астрологическое событие - Полнолуние, которое будет "Кровавым". Кому-то оно подарит шанс на счастье, но для некоторых оно готовит проблемы.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, кому повезет в день Кровавой Луны.
Когда наступает особое Полнолуние
"14 марта 2025 года в 08:56 по киевскому времени состоится точная фаза Полнолуния, а в 09:00 - точная фаза полного лунного затмения. В этот раз диск ночного светила будет полностью закрыт тенью от Земли, благодаря чему Луна станет глубокого красного цвета. Поэтому в такие периоды ее еще называют "кровавым". Это незаурядное явление можно будет увидеть в Америке, Новой Зеландии, Восточной Азии, над Западной Европой и Западной Африкой", - рассказала эксперт.
Соловьева советует обратить внимание на то, что в 2025 году состоится два затмения Луны (14 марта и 7 сентября) и оба - полные. Эти события могут влиять на людей.
"В этот период надо быть особенно осторожными людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоникам, могут наблюдаться слабость и головная боль. Замечу, что женщины чувствуют затмение Луны острее мужчин. В эти сутки нужно избегать любых стрессов, не начинать ничего серьезного, стараться больше уделять внимание своему внутреннему эмоциональному балансу и не идти на контакт с теми, кто способен его нарушить", - подчеркнула астролог.
Во время затмения Луна будет находиться в 24 градусе Девы, а Солнце - в 24 градусе Рыб.
Особенно остро ощутить влияние этой космической феерии могут те, кто родились:
- с 11 по 17 марта
- с 11 до 17 июня
- с 13 до 19 сентября
- с 12 до 18 декабря.
Свой шанс на позитивные изменения могут получить те, кто родились:
- с 10 до 16 января
- с 11 до 17 мая
- с 13 до 19 июня
- с 12 до 18 ноября.
"Кроме того, этот природный феномен будет влиять на тех, кто имеет в своем гороскопе элементы, которые в этот период будут активированы транзитными Солнцем и Луной. Важно также понимать, в какой сфере радикса расположится затмение и какие сектора "включатся" дневным и ночным светилами - это указывает на то, в каких направлениях будут происходить изменения, которые будут влиять на жизнь длительное время", - пояснила астролог.
Если вы не знаете, каким образом транзитные светила будут взаимодействовать с вашим гороскопом, то можно вспомнить, какие события были актуальны в вашей жизни в связи с затмением Луны, которое произошло 14 марта 2006 года. Оно было почти идентичным грядущему. И поэтому, пояснила Соловьева, если вы за это время не сменили ваше место жительства, то могут активироваться ситуации в тех же сферах, что и в прошлый раз.
"Интересно, что на лунное затмение очень успешно можно избавляться от всего ненужного: токсичного окружения, партнеров, надоевшей работы, долгов, вредных привычек и тому подобное. Начинается период, когда можно получить результаты от процессов, которые стартовали с 3 по 18 сентября 2024 года: эти ситуации можно будет эффективно корректировать или завершать", - рассказала Соловьева.
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