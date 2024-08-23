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Кровавые разборки возвращаются. Появилась дата выхода и подробности долгожданной игры Mafia: The Old Country

Mafia: The Old Country - погружение в мир сицилийской мафии (иллюстративное фото: Mafia Wiki)
Автор: Павел Колесник

Студия Hangar 13 представила новую игру Mafia, возвращая серию к ее корням и перенося игроков в атмосферу Сицилии начала XX века.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает детали будущей игры Mafia: The Old Country, а также дата ее выхода.

Что известно про игру 

Это последняя часть популярной серии Mafia, официально анонсированная на Gamescom 2024. Разработанная Hangar 13 и опубликованная 2K Games, эта часть возвращается к истокам серии, с акцентом на глубокий, линейный сюжет, разворачивающийся в жестоком и опасном мире Сицилии начала 1900-х годов.  

Игра обещает передать аутентичную атмосферу и повествование, которые поклонники привыкли ожидать от серии. 

Развиваясь на фоне организованной преступности на Сицилии, Mafia: The Old Country исследует жестокие истоки мафии. Разработчики стремятся погрузить игроков в богатый деталями мир, передавая суровые реалии жизни мафии в эту эпоху.  

Игра ожидается с потрясающей графикой, соответствующими периоду декорациями и плотным, целенаправленным опытом, который отсылает к классическим фильмам о мафии. 

Графика в игре будет на высшем уровне (фото: The Outerhaven)

Дата выхода игры 

Игра запланирована к выпуску в 2025 году, в течение фискального года Take-Two Interactive 2026, на PlayStation 5, Xbox Series XS и ПК через Steam. 

 Хотя детали все еще появляются, больше информации должно быть раскрыто в декабре 2024 года. Анонс сопровождался тизер-трейлером, который уже вызвал значительное волнение среди поклонников. 

Учитывая репутацию франшизы в области сильного развития сюжета и внимания к историческим деталям, Mafia: The Old Country с нетерпением ожидается, поскольку она продолжает наследие серии, которая продала более 34 миллионов копий по всему миру. 

 

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При подготовке материала использовались следующие источники: 2K News, The Outerhaven.

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