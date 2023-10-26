Кровавое полнолуние сильно огорчит эти знаки Зодиака

Овен

Полнолуние подарит вам массу соблазнов. Вы можете задуматься о тайном романе. Интрижка на стороне не приведет к чему-то хорошему. Вам стоит держать себя в руках, не поддавайтесь желанию поступить нечестно.

Вам стоит подумать, как бы вы отнеслись к предательству близкого человека. Это точно вас огорчит, поэтому не стоит играть с огнем. Не обижайте тех, кто вам доверяет, иначе эффект бумеранга принесет вам немало грусти.

Вы рискуете заблудиться в своих же фантазиях. Постарайтесь не отрываться от реальности, размышляйте трезво и адекватно. В противном случае вы рискуете "тонуть" в океане собственных грез, забывая о чем-то действительно важном.

Если вы страдаете от одиночества, то в день полнолуния желание закрутить роман станет непреодолимым. Однако вам не стоит бросаться в омут с головой. Поберегите себя от огорчения и разочарования.

Стрелец

Вам не стоит рисковать и проверять свою удачу. К сожалению, она точно не на вашей стороне. Вероятно, пытаясь сбежать от одиночества вы будете готовы на многое, однако все эти жертвы окажутся напрасными.

Внимательно слушайте все, что вам говорят. Порой стоит считывать эмоции людей и распознавать неприкрытую лесть. За комплиментами и похвалой кто-то может прятать свои хитрые планы. Постарайтесь не попасться в ловушку, анализируйте каждое слово и не верьте всем, кто к вам добр.