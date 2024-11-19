Критиковал Путина и выпал из окна. Детали загадочной смерти всемирно известного российского артиста

На днях трагически погиб Владимир Шкляров - всемирно известный артист балета, критиковавший Владимира Путина за вторжение в Украину. Ему было 39 лет. Смерть наступила в результате падения с балкона пятого этажа в Санкт-Петербурге.

Как погиб Владимир Шкляров

О том, что заслуженный артист и премьер Мариинского театра погиб в результате несчастного случая, стало известно 16 ноября. Первым об этом сообщила бывшая балерина и коллега Владимира Ирина Бартновская в своем Telegram-канале.

По ее словам, мужчина "вышел на узкий балкон подышать воздухом и покурить, потерял равновесие и сорвался вниз с 5 этажа". Она назвала этот инцидент "глупой невыносимой случайностью", и подчеркнула, что Шкляров "любил жизнь, семью, любил детей и зрителей".

Владимир Шкляров (фото: instagram.com/vladimir_shklyarov)

Впоследствии в Мариинском театре заявили росСМИ, что у артиста "была травма спины и на 18 ноября была назначена сложная операция на позвоночнике".

"Все это время он принимал серьезное обезболивающее лекарство", - заявили в пресс-службе театра, добавив, что причина смерти Шклярова - "несчастный случай".

У него остались двое детей.

Владимир Шкляров с детьми (фото: instagram.com/vladimir_shklyarov)

Загадочная смерть

Шкляров активно выступал за прекращение войны РФ против Украины с момента полномасштабного вторжения в 2022 году.

"Я против войны в Украине! Я за людей, за мирное небо над головой. Политики должны уметь вести переговоры без стрельбы и убийства мирных жителей, для этого им дали язык и голову. Мой дед, Анатолий Филимонович, окончил школу в Украине с золотой медалью, прабабушка Соня всю жизнь прожила в Киеве. На все происходящее невозможно смотреть без слез", - написал в феврале 2022-го Владимир в своем Instagram.

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Западные СМИ предполагают, что "загадочная гибель" может быть связана с критикой действующих российских властей и президента РФ лично.

"Несколько врагов Владимира Путина погибли, выпав из окон. Термин "синдром внезапной российской смерти" родился после того, как многие известные российские деятели, выступавшие против правления Путина, загадочно умерли. Одной из самых распространенных причин смерти является именно падение из окна", - пишет издание The Daily Beast.

Среди таких случаев, в частности, смерть мецената Павла Антова, выпавшего из окна индийской гостиницы, и упавшей с 16-го этажа в Санкт-Петербурге чиновницы российского оборонного ведомства Марины Янкиной.

Владимир Шкляров (фото: instagram.com/vladimir_shklyarov)

Кто такой Владимир Шкляров

Шкляров родился 9 февраля 1985 года в Санкт-Петербурге. Окончил Академию русского балета имени А. Я. Вагановой и сразу после этого, в 2003 году, присоединился к балетной труппе Маринского театра.

Его дебютной ролью на сцене театра была роль Шут в постановке "Лебединое озеро". Первой большой работой артиста стало участие в балете "Сильфида" Августа Бурнонвиля. В 2011 году Владимир получил звание Премьера Мариинского театра.

Шкляров исполнял ведущие партии в таких легендарных постановках, как "Щелкунчик", "Спящая красавица", "Жизель", "Дон Кихот" и другие.

Владимир Шкляров (фото: instagram.com/vladimir_shklyarov)

Также он был известен за границей благодаря тому, что вместе с женой, балериной Марией Ширинкиной, работал в Баварском государственном балете, и как приглашенный артист в 2014 и 2015 годах танцевал со всемирно известным Американским театром балета (ABT).

"Покойся с миром, Владимир. Твой свет будет продолжать сиять благодаря красоте, которую ты принес в этот мир", - написали артисты American Ballet Theatre.

Владимир Шкляров (фото: instagram.com/balletfocus_com)