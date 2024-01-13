"Кричал от радости". Евгений Кот рассказал, как узнал о беременности жены после диагноза бесплодие

Как Евгений Кот узнал, что станет отцом

По словам танцовщика, они с избранницей четыре года пытались забеременеть, однако ожидаемого результата не было.

Супругам даже ставили неутешительный диагноз - бесплодие.

Тем не менее, пара не теряла надежду и верила, что всему свое время.

Евгений Кот с супругой (фото: instagram.com/kot_jenya)

Радостную новость о беременности любимая сообщила ему во время разговора по телефону.

"Наталья сообщила мне об этом по телефону, по видеосвязи. Честно говоря, она сама была шокирована, узнав о беременности. А я, ну что скрывать, кричал от радости. Мы давно хотели этого"

"То старались, то нет, снова пытались, пробовали все возможные варианты, не отчаивались. Нам ставили диагноз - бесплодие... Однако мы верили, что наши планы осуществятся", - поделился Кот.

Евгений Кот с женой (фото: instagram.com/kot_jenya)

Также звезда "Танців з зірками" обратился к будущим родителям, которые мечтают о пополнении в семье, но по определенным причинам у них не получается это сделать.

"И сейчас я хочу сказать всем будущим родителям, которые мечтают о маленьком чуде, но пока оно по каким-то причинам не приходит в их жизнь: не надо переставать верить. Все произойдет, если вы искренне хотите этого. Я часто думаю, что, возможно, именно сейчас наступил период, когда мы с Натальей действительно к этому готовы", - сказал Евгений.

Напомним, недавно его жена Наталья Татаринцева рассказала о своем пути к беременности.