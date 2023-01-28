"Кричал, что я нацист": в метро Берлина жестко избили украинца за значок с национальным флагом

Подробности нападения на украинца в метро Берлина

Рано утром Артем ехал на курсы немецкого языка. Когда приблизительно в 08.40 он делал пересадку в метрополитене, на эскалаторе его обогнал мужчина и начал кричать в лицо, что "он нацист".

В комментарии Styler Артем сообщил подробности случившегося.

"Я ехал на эскалаторе, слушал музыку, меня обогнал мужчина, начал что-то громко кричать. Я спросил его, что он хочет. Он на немецком прокричал мне, что я нацист. Я растерялся поначалу. Потом я четко услышал, что он говорил про СССР", - сообщил нам Артем.

Артем написал заявление в полицию по факту нападения в метро (фото: facebook.com/artem.mokrenets)

После этих слов агрессивный немец развернулся и пошел вверх по эскалатору. Отметим, что у Артема на рюкзаке был значок с украинским флагом. Судя по всему, именно он так разозлил мужчину, который неадекватно себя вел.

"Он тыкнул несколько раз мне фак в лицо, что меня очень обидело. Потом я увидел, что он повернул на мою платформу. Я тоже развернулся и показал ему фак", - сообщил украинец.

Далее Артем включил камеру на телефоне и подошел к неадеквату на перроне. Тот сделал вид, что вообще не понимает, что происходит, и что от него хотят.

"Я сказал ему, что он должен отвечать за свои поступки, и я вызову полицию, и тогда он объяснит, кто же вел себя агрессивно", - продолжил он.

Артем предполагает, что именно значок с украинским флагом разозлил неадеквата (фото: facebook.com/artem.mokrenets)

Это еще больше разозлило мужчину, он начал кричать и снова называть украинца "нацистом".

"Я поднял телефон, чтобы его снять, и в тот момент он меня ударил, раза три по голове кулаком. После этого он развернулся и начал быстро идти к последнему вагону (это происходило у первого)", - сообщил пострадавший.

После этого к Артему подошли люди, пытались помочь, но он пошел за неадекватом.

"Я пошел за мужчиной, который меня ударил, ко мне подошел еще один, Он хотел помочь. Я объяснил ему, что я украинец, что возможно, меня ударили из-за значка. Прибыл поезд, агрессивный мужчина, не пускал меня внутрь. Я сказал ему, что буду ехать с ним и снимать его. Он снова начал кричать и обзывать меня нацистом, а потом ударил меня кулаком в губу. Двери закрылись, я остался на пероне", - описал события парень.

Потом Артем начал вызывать полицию, был растерян. Ему понадобилось немного времени, чтобы прийти в себя. Он отправился в участок, там его отлично приняли и зафиксировали факт избиения. 30 января, пострадавший от агрессии Артем, пойдет к врачу для фиксации травм.

По словам украинца, нападавший был в два раза больше его и, судя по всему немец.

"Я уже оформил заявление в полиции и в понедельник пойду к врачу фиксировать травмы. Будем наблюдать за развитием этого случая. Надеюсь на справедливость", - резюмировал он.