Кричав і плакав: в Запоріжжі вчитель жорстоко побив учня

Випадки буллінга в Україні тривають. І не тільки з боку дітей до дітей. Вчителі дозволяють собі негідну і хамську поведінку по відношенню до своїх підопічних. Так, в Запоріжжі на очах у всіх школярів вчитель побив дитину. Про це повідомляють у Telegram-каналі "Ху*ше Запоріжжя".

Насильство над дитиною відбулося у школі №92. Викладача звуть Панчоху Р. В.

"Школа 92, вчитель Панчоху Р. В. Керівництво не діє, це не перший випадок насильства над дітьми", - написали під відео.

В Запоріжжі вчитель побив учня

Відео можна подивитися тут.

Свідки конфлікту не намагалися розборонити учасників бійки, тільки знімали проиходящее на камери мобільних телефонів.

Учень, якого вчитель вдарив, вийшов у коридор, а за ним пішов і педагог. В ході бійки учасники завдали шкоди меблів. Також на відео чутно, як школяр, якого бив вчитель, голосно кричав і навіть плакав.

Як ми раніше писали, учня другого класу середньої школи №25 в Івано-Франківську закрили і побили в туалеті однокласники. Дитину побили і повалили на підлогу. Коли хлопчик поскаржився вчитель, та відповіла, що це не її проблеми.