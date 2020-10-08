Кричав на маму: під Запоріжжям 10-річний хлопчик зарізав батька

Під Запоріжжям хлопчик убив власного батька під час сімейної сварки, коли чоловік при дитині з'ясовував стосунки з дружиною на підвищених тонах. 10-річний хлопчик узяв кухонний ніж і завдав батькові удар в груди, який виявився фатальним.

Трагедія сталася в місті Вільнянськ в будинку по вулиці Преображенській. Про це 8 жовтня передали у відділі комунікації поліції Запорізької області.

Як з'ясувалося, чоловік 1979 року народження зловживав спиртними напоями та перебував на обліку як особа, що вчинила домашнє насильство.

У день трагедії, 7 жовтня, він сварився зі своєю дружиною при сині. Школяр, вочевидь, вирішив заступитися за маму і вдарив батька ножем у грудну клітку.

Мати дитини викликала поліцію і "швидку", проте прибулі на місце події медики лише констатували смерть чоловіка - він помер від отриманої рани.

Слідчий відкрив кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 КК (умисне вбивство).

Всі причини та обставини трагічного інциденту встановлюються.

Як повідомлялося, недавно у Львові школяр вбив 44-річного чоловіка - підліток хотів помститися за батька, але переплутав кривдника і напав на невинну людину.

Нагадаємо, що стали відомі страшні деталі сімейної трагедії в Рівному, де жінка вбила чоловіка і поранила дочку - дівчинку тоді врятував пістолет, що заклинив.