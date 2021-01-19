Хрещення 2021: як українські зірки та політики пірнали в ополонку

Хрещення 2021 відзначили українські зірки та політики (колаж: РБК-Україна)

У вівторок, 19 січня, православні християни святкують Хрещення Господнє. У цей день існує звичай пірнання в ополонку. При цьому деякі українські зірки та політики також дотримуються цієї традиції.

Мер Києва Віталій Кличко традиційно привітав українців зі святом і показав, як він занурюється в ополонку. На цей раз він вибрав затоку біля парку Дружби народів.

Кличко підкреслив, що температура повітря була -19, а води +3. І попередив, що без підготовки краще не пірнати.

Співак Віктор Павлік також показав відео, як він занурюється в морозний день. При цьому він робив це голяка.

Співачка Tayanna (Тетяна Решетняк) схоже, що теж голяка поринула в ополонку. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Співачка Tayanna (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Режисер Ксенія Бугрімова разом зі своїм чоловіком також вирішили зануритися в ополонку.

Ксенія Бугрімова з чоловіком (фото: nstagram.com/xenia_bugrimova)

Співак Віталій Козловський також привітав всіх зі святом і опублікував фото.

Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovskiy)

Режисер Олександр Філатович опублікував фото з Одеси, де він занурюється в крижану купіль.

Олександр Філатович (фото: facebook.com/AleksandrFilatovich)

Співак Вадим Олійник також не упустив можливість зануритися в крижану воду на свято.

Екс-нардеп Надія Савченко теж привітала українців з Хрещенням. Вона показала, як пірнала в ополонку.

Надія Савченко (фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia)

Травесті-діва Монро хоч сама не купалася, а тільки помацала воду, але все ж привітала українців.

Травесті-діва Монро (фото: instagram.com/monritta)

Співак Сергій Бабкін також не купався в цей день, але виклав нове фото в Instagram і привітав усіх з Хрещенням.

Сергій Бабкін (фото: instagram.com/babkin_official)

Нагадаємо, в Києві попри сильний мороз, люди все одно пірнали в крижану воду.

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