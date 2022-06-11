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Фортеці та бронековпаки: як Запоріжжя готується до оборони міста

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Субота 11 червня 2022 16:19
Фортеці та бронековпаки: як Запоріжжя готується до оборони міста Фото: як Запоріжжя готується до оборони міста (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Запоріжжя активно готується до оборони, адже лінія фронту зараз знаходиться в 40-50 км від міста. У цьому йому активно допомагає бізнес: створює укриття та спеціальні бронековпаки для захисту бійців.

Про це розповіли в прес-службі групи "Метінвест".

Зокрема, "Запоріжсталь" групи "Метінвест" допомагає військовим у будівництві укріплень та фортифікаційних споруд, які допомагають боронити місто.

"Наразі у нас є певна безпека з точки зору артилерійських обстрілів, але лишається небезпека обстрілів ракетних. Для того, щоб убезпечити наших військових, ми допомагаємо бронековпаками - це новий вид укріплень, який виробляється з заліза. Ми погодили з військовими та виробили першу партію таких ковпаків, близько 10 штук, та вже відправили їх на передову", - розповів генеральний директор заводу Олександр Мироненко.

Також, за його словами, підприємство продовжує забезпечувати бійців засобами захисту - бронежилетами та касками.

"Ми вже виробили на запорізьких підприємствах близько 12 тисяч бронежилетів, які пішли нашим військовим, і продовжуємо нарощувати їх виробництво. Також компанія "Метінвест" закуповує каски для бійців. Тобто ми працюємо не тільки на економічному фронті, а й допомагаємо нашим воїнам боронити Україну", - підкреслив Мироненко.

Нагадаємо, за 100 днів війни на проекти допомоги Україні компанія "Метінвест" спрямувала понад 1,5 млрд грн.

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