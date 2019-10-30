Міцно заморозить: яким областях приготуватися до холодів

Погода в Україні у четвер, 31 жовтня, очікується холодна в більшості областей країни. Нічна температура опуститься до мінусових значень, а місцями – вельми відчутних.

Погода на сході країни очікується суха, хмарна, але без опадів. Нічна температура повітря складе -3 -5 градусів, вдень потеплішає до +2 +4 градусів, місцями до +5 градусів.

У південних областях в четвер буде хмарна погода, опади не прогнозуються. Вночі від 0 до +2 градусів, в Одесі до +4 градусів. Денна температура повітря коливатиметься від +6 до +9 градусів. У Криму без опадів, вночі +2 +4 градуси, вдень повітря прогріється до +7 +9 градусів.

На півночі України також буде прохолодно, хмарно, але без опадів. Вночі в регіоні -2 -4 градуси, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +3 +5 градусів.

У західних областях буде холодно, хмарно з проясненнями, опади не прогнозуються. Нічна температура коливатиметься від 1 до 4 градусів морозу, вдень потеплішає до +4 +6 градусів, місцями стовпчики термометрів покажуть до +7 градусів, в Ужгороді до +9 градусів.

В центральній частині країни опади не прогнозуються, вночі стовпчики термометрів опустяться до -2 -4 градусів, вдень повітря прогріється до +3 +5 градусів.

У Києві 31 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вночі стовпчики термометрів покажуть -2 -4 градуси, вдень очікується від +3 до +5 градусів.

Погода в Україні 31 жовтня

Відчутне підвищення температури повітря очікується вже в найближчі вихідні, 2 і 3 листопада. Однак більшість областей накриє короткочасними дощами.