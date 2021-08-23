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Над Кремлем замайорів український прапор: з'явилося відео

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Москва, Понеділок 23 серпня 2021 16:24
Над Кремлем замайорів український прапор: з'явилося відео Фото: прапор України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Styler

Біля Кремля запустили в небо прапор України. Таким чином невідомі сьогодні, 23 серпня, відзначили День Державного прапора України.

Про це повідомляє Telegram-канал "Типовий Київ".

На відео видно, як український прапор, підвішений до повітряних кульок, підіймається в небо недалеко від Кремля.

Хто саме підняв в повітря синьо-жовтий прапор поки невідомо.

Нагадаємо, що День Державного прапора України вперше почали відзначати з 2004 року. До цього торжество святкували тільки в Києві 24 серпня. Саме в цей день в 1990 році синьо-жовтий прапор підняли над Київською міськадміністрацією.

Проведення свята

В цей день зазвичай проходить цілий комплекс урочистих заходів, включаючи офіційну церемонію підняття Державного прапора України в обласних і районних центрах, і інших населених пунктах країни.

При цьому досить часто в заході беруть участь діячі науки і культури або представники міжнародних, громадських і релігійних організацій.

Нагадаємо, редакція Styler зібрала найкращі привітання з Днем Державного прапора України в віршах, прозі і картинках.

Ми також писали про те, де і коли можна подивитися трансляцію параду, присвяченого до 30-річчя Дня Незалежності України.

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Кремль День государственного флага
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