Кремували іншу жінку: у київському морзі переплутали тіла

Кладовище (фото: pixabay.com)

У київському морзі переплутали тіла двох жінок

У столичному морзі переплутали тіла двох жінок. Родичка померлої була шокована, коли прийшла на упізнання тіла своєї тітки, але замість неї побачила зовсім іншу жінку.

При цьому вона 8 годин доводила поліції і співробітникам моргу, що це не її родичка. Після цього виявилося, що тіло помилково передали іншій родині, яка вже встигла оплакати і кремувати покійницю. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Ця жінка старше, у неї довге волосся до плечей світлого кольору. Моя тітка була онкохворою після двох хімій. У неї навіть не було волосся. Це неможливо було переплутати", - розповіла племінниця померлої Катерина Розвеева.

В останній рік життя її тітка була в пансіонаті через онкологію. Вони спілкувалися по скайпу, оскільки у жінки був коронавірус, тому Катерина знала, який вигляд був і родички.

В київському морзі переплутали тіла двох жінок (відео: YouTube)

В той день в пансіонаті померли дві жінки з однаковим прізвищем і нібито однаковим діагнозом. При цьому їх доставили в один морг. Разом з поліцією з'ясували, що тіла переплутали і ритуальна служба одне тіло передала іншій родині.

Дивно, що чуже тіло не розпізнали близькі, але в ритуальній службі кажуть, що таке могло статися через шок. При цьому люди могли подумати, що особа після смерті змінилося і додався макіяж, а волосся були приховані.

В ритуальній службі кажуть, що ситуація, коли за документами помилково видали інше тіло, з ними трапляється вперше. За словами Катерини, вона вирішила з ритуальною службою питання моральної компенсації.

Вона також домовилася з іншою родиною, що передасть їм тіло їх родички, а вони їй віддадуть урну з її тіткою.

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