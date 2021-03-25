В Кременчуці чоловік півтора року бив жінку, поки вона не виставила відео: поліція нічого не робила

Вона опублікувала відео, на яких видно, як чоловік з неї знущається.

За словами жінки, чоловік неодноразово бив її при дітях. Сам він з ними не жив, але часто приходив у будинок.

"Ніхто не заважав йому жити, як він хотів. Він зробив благородний вчинок, як твердив - дав нам житло, будинок", - розповіла жінка.

12 березня він прийшов в будинок і викликав поліцію, щоб вигнати жінку, і залишився ночувати. На наступний день він не пустив дітей в школу і садок. Жінка вийшла на роботу, але додому вже потрапити не могла.

"О 14:00 я не змогла увійти в будинок. На вулиці -10. Була присутня поліція, опіка. Він просто не впустив. Виставив на території будинку озброєну охорону, щоб я не прорвалася до рідних дітей", - розповіла жінка.

Ольга Плохотніченко (фото: instagram.com/olha_ib04)

Після цього він подав на дружину в суд на аліменти. Старший син перебуває з Ольгою, а молодший з її колишнім чоловіком.

"Півтора року чоловік бив мене, погрожував розправою, погрожував, що вивезе по шматках у сміттєвих мішках", - розповіла жінка.

Як з'ясував "Сегодня", в поліції Полтавській області вже рік знають про ситуацію. Правоохоронці отримували по 2-3 заяви в день. Тепер кажуть, всі заяви зареєстровані. Але за весь цей час проблему так і не вирішили.

Ольга Плохотніченко зізналася, що з чоловіком, який її бив, вона ніколи не жила в офіційному шлюбі. Їхні стосунки тривали 7 років. Спочатку все було добре, але півтора роки тому він зустрів іншу жінку і пішов з дому. При цьому він періодично повертався додому, бив її і влаштовував скандали.

Жінка розповіла, що дуже любила свого цивільного чоловіка. Тому довго не говорила про знущання. Він іноді говорив, що тільки від неї залежить те, чи може пара повернути колишні стосунки. При цьому він порадив їй домагатися його.