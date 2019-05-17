Вкрай неприємно згадувати: Комаров мало не загинув в Бразилії

Дмитро Комаров, ведучий популярного тревел-шоу "Світ навиворіт", розповів про найекстремальніші ситуації, з якими він зіткнувся під час 203-денної подорожі по Бразилії. Там він встиг плитися в наркотрафік, пережити перестрілку, відчув на собі силу водоспадів Ігуасу та ледь не потонув.

Тепер відомий эксремал згадує пережиті "адреналінові" моменти і з готовністю ділиться дивовижними історіями. В інтерв'ю LifeStyle24 він розповів про один з найстрашніших епізодів в експедиції, коли при спуску по водоспаду Ігуасу на надувному човні він пішов під воду і потрапив у "центрифугу".

Дмитро Комаров в Бразилії (фото: instagram.com/komarovmir)

Спочатку навіть жилет не допомагав Комарову виринути - його крутило у воронці і затягувало ще глибше.

"Час іде, а я залишаюся під водою. Начебто вже й крутить менше, а поверхні все одно немає. Відкриваю очі і з жахом усвідомлюю, що знаходжуся десь глибоко, бо дуже темно", - каже Дмитро та визнає, що йому дуже пощастило, що не проковтнув води при цьому.

Комаров спочатку злякався, що з нього зірвало жилет.

"Обмацую себе – все на місці. Далі – найстрашніше: мене ніяк не виштовхує нагору. Згадую пораду інструкторів: потрібно розтягнутися в довжину. Але це складно зробити, тому що періодично повторюється "центрифуга". Ти навіть не можеш зорієнтуватися, де небо і земля. Повна просторова дезорієнтація", - розповів він.

Також Комаров вирішив, що відбувається якась аномалія.

Фото: instagram.com/komarovmir

"Мозок включився в інтенсивну роботу та пошук причини – чому так сталося. Зрозумів, що перебуваю в такому місці, де жилет не може перебороти опір води. У якийсь момент промайнуло: "Якщо мене зараз не виштовхне – то все, кінець. Невже все ось так закінчиться?". Як журналіст, я подумав: "Боже, що ж я наробив! Вдома всі дізнаються з новин, що я загинув у Бразилії?" - згадує Дмитро.

Врешті-решт, коли запас повітря був вже на межі, він побачив світло.

"Зібрав воєдино усі сили, всю енергію, яка ще залишилася, і почав рухатися йому назустріч... Коли мене підтягували мотузкою до човна, я вже не міг працювати руками... Мені досі вкрай неприємно згадувати той епізод. Кілька наступних днів я відчував себе неадекватно. Мене вибило зі звичної колії", - додав Комаров.

Дмитро Комаров (фото: instagram.com/komarovmir)

Як повідомлялося раніше, телеведучий Дмитро Комаров в команді досвідчених пілотів вирішив зробити триденний політ над Україною на невеликому чотиримісному літаку..

Нагадаємо, раніше Дмитро Комаров розповів про вражаючі пригоди, погоні за бандитами і про те, як ходив у нетрі до кримінального авторитету.