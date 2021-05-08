Кравчук розповів, як співробітники НКВС розстріляли його дядька через донос (відео)

Кравчук зазначив, що дядька розстріляли без суду біля залізничної станції, і там же закопали. Це сталося після звинувачення родича в нібито антирадянській пропаганді, хоча він просто прочитав лист, написаний батьком синові з розповіддю, як живуть поляки, хоча у них не така родюча земля, як в Україні.

"Рідний брат мого батька Митрофан після возз'єднання, як тоді говорили, західних земель з Україною, пішов до війська. Служив у Куйбишевській області. Його батько, мій дід, Олексій, мав церковноприходську школу. І написав йому листа. Каже, синку, я нещодавно був на кордоні з Польщею. І там ми підійшли до поляків. У них дуже паршиві землі, пише дід мій, але вони живуть чомусь краще. І військо добре одягнене, і їсти є що. А у нас хороша земля, але якось... погано", - розповів Кравчук.

Дядько президента прочитав цей лист в кімнаті в компанії двох солдатів, і один з них написав донос - мовляв, Митрофан є пропагандистом антирадянщини.

"Його заарештували, і через два тижні розстріляли без суду на станції. Там же і закопали... У мене є документи, є прізвища, усе... Кинули в колодязь, ми його потім діставали... Розумієте, якщо це все розповісти та описати, то це вирок комуністичній системі та радянській владі. Страшний вирок, але справедливий", - наголошує Кравчук.

Додамо, що перед цим Леонід Кравчук розповів про розправу червоноармійців над жителями села Великий Житин у 1946 році, свідком чого він тоді став у 12-річному віці.

Відео: Кравчук розповів про розстріл свого дядька співробітниками НКВС та звірства червоноармійців у рідному селі під Рівним в 1946 році

Раніше ми писали про те, що Леонід Кравчук розкрив невідомі подробиці аварії на ЧАЕС, які тривалий час переховувалися керівництвом СРСР від громадян.



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