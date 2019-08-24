Красувався перед дівчиною: у Запоріжжі син полковника поліції підстрелив нацгвардійця (відео)

Під Запоріжжям затримали хуліганів, які два місяці тому побили і поранили з травмата бійця Нацгвардії, який приїхав в облцентр у відпустку. Спецоперація проводилася в Мелітополі співробітниками внутрішньої безпеки при НПУ за допомогою спецназівців КОРД. Один із зловмисників - син колишнього поліцейського. Про це розповіли в Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Зазначається, що інциденті з нападом на 22-річного рядового військовослужбовця Південного територіального управління НГУ стався в червні вночі. Боєць відпочивав з друзями в Запоріжжі і знайшов мобільний телефон. Хлопець став набирати номери, щоб визначити власника і повернути знахідку.

В цей час до нацгвардийця підійшло троє невідомих, двоє з яких стали без причини ображати солдата, а потім накинулися з кулаками. Коли рядовий повернувся до них спиною, щоб піти, у нього вистрілили - хлопець отримав поранення в спину і ноги. Повідомляється, що ймовірною причиною нападу стало бажаннязловмисників покрасуватися перед своїми дівчатами.

Фото: npu.gov.ua

Гвардієць зміг дістатися до найближчого кафе і покликав на допомогу. Хлопця госпіталізували з важкими пораненнями.

За фактом події було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Фото: npu.gov.ua

Як з'ясувалося, стрільцем виявився 25-річний син колишнього чиновника главку обласної поліції, після зазначеної події він переховувався зі спільником в Мелітополі.

Враховуючи, що у полковника поліції залишилися службові зв'язки, які могли вплинути на хід розслідування злочину, до справи підключилися працівники Запорізького управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

Фото: npu.gov.ua

Хуліганів затримали на квартирі його знайомої в одній з багатоповерхівок, а його 22-річного спільника - в сусідньому під'їзді того ж будинку.

У одного із затриманих виявили незареєстровану помпову рушницю.

Нападники поміщені в СІЗО.

Відео: YouTube / Національна поліція Україна

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