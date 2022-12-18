Лучшие домашние антицеллюлитные скрабы от фитнес-эксперта: стоят копейки

Положительные эффекты от скрабирования:

кожа выглядит более гладкой и сияющей;

скраб улучшает кровоснабжение (а это нам и нужно в борьбе с целлюлитом).

"Скрабование кожи не избавляет тебя от целлюлита напрямую. Скраб работает на коже и отшелушивает ее, но не задействует подкожно-жировую клетчатку", - рассказывает Ульяна.

Используйте этот метод раз в неделю и наслаждайтесь гладкой и красивой кожей.

Лучшие рецепты скрабов:

Сахарный

Смешайте 3 ч. л. сахара и 2 ч. л. растительного масла. Все смешайте и нанесите массирующими движениями на разогретую кожу. Затем смойте теплой водой.

Банановый

Возьмите 1 банан и 4 ч. л. сахара. Растолките банан вилкой. Все смешайте и нанесите на разогретую кожу массирующими движениями. Затем смойте теплой водой.

Шоколадный

3 ч. л. растопленного шоколада смешайте с 4. ч. л. сахара и 2 ч. л. растительного масла. Все смешайте и нанесите массирующими движениями на разогретую кожу. Затем смойте.