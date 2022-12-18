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Лучшие домашние антицеллюлитные скрабы от фитнес-эксперта: стоят копейки

Целлюлит можно уменьшить дома (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Хотя целлюлит и не является болезнью, женщины всего мира продолжают бороться с неровностями кожи, которые чаще всего появляются на бедрах и ягодицах. Оказывается, не нужно сильно тратиться, чтобы сделать кожу более гладкой и упругой, ведь на помощь придут домашние скрабы.

Об этом в Instagram рассказала фитнес-экспертка Ульяна Вернер.

Положительные эффекты от скрабирования:

  • кожа выглядит более гладкой и сияющей;
  • скраб улучшает кровоснабжение (а это нам и нужно в борьбе с целлюлитом).

"Скрабование кожи не избавляет тебя от целлюлита напрямую. Скраб работает на коже и отшелушивает ее, но не задействует подкожно-жировую клетчатку", - рассказывает Ульяна.

Используйте этот метод раз в неделю и наслаждайтесь гладкой и красивой кожей.

Лучшие рецепты скрабов:

  • Сахарный

Смешайте 3 ч. л. сахара и 2 ч. л. растительного масла. Все смешайте и нанесите массирующими движениями на разогретую кожу. Затем смойте теплой водой.

  • Банановый

Возьмите 1 банан и 4 ч. л. сахара. Растолките банан вилкой. Все смешайте и нанесите на разогретую кожу массирующими движениями. Затем смойте теплой водой.

  • Шоколадный

3 ч. л. растопленного шоколада смешайте с 4. ч. л. сахара и 2 ч. л. растительного масла. Все смешайте и нанесите массирующими движениями на разогретую кожу. Затем смойте.

Ранее диетолог также назвала продукты, которые "выращивают" целлюлит на ваших бедрах.

Кроме того, мы писали о привычке, которая приводит к появлению целлюлита.

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спортздоровьецеллюлит