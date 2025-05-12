Красота без операций: способен ли косметолог заменить пластического хирурга?

Что может сделать косметолог

По словам эксперта, современная косметология творит чудеса, но ее возможности ограничены. В частности, можно выровнять асимметрию и подчеркнуть контуры лица, подтянуть кожу и разгладить морщины, устранить пигментацию, рубцы или постакне.

Однако, есть запросы, которые выходят за рамки компетенции косметолога, а именно изменение формы носа, ушей или пропорции костей, удаление избытка кожи, жировых отложений или коррекция формы век.

Поэтому косметолог может решить многие эстетические проблемы без операций, но в пределах поверхностных или средне-глубоких изменений.

Как улучшить состояние лица без пластического хирурга

Регулярный уход за кожей

Каждый день утром и вечером стоит очищать лицо. Стоит правильно подобрать средства по типу кожи, ведь даже "жирная" нуждается в увлажнении.

К тому же стоит наносить увлажняющие, успокаивающие или очищающие маски на лицо - 1-2 раза в неделю.

Здоровый образ жизни

В ежедневном питании должно быть больше овощей, фруктов и воды. Поэтому как избегать стоит или минимизировать сахар, алкоголь и фаст-фуд.

Ежедневно следует выпивать 1,5-2 л води, а спать 7-8 часов.

Привычки

Не касайся лица грязными руками, ведь это может привести к высыпанию. Меняй наволочку 1-2 раза в неделю и избегайте чрезмерного загара и соляриев.

Профессиональные процедуры

Без операций можно прекрасно улучшить состояние лица. Существуют очень простые, но эффективные процедуры:

мезотерапия или биоревитализация

микротоки

RF-лифтинг

массаж лица (скульптурный, буккальный)

химический пилинг

Регулярная гимнастика для лица помогает снять напряжение мышц, улучшить тонус и кровообращение. Тогда как массаж гуаша или руками - разглаживает кожу и уменьшает отеки.