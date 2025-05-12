Красота без операций: способен ли косметолог заменить пластического хирурга?
Косметология стремительно развивается, предлагая все больше безоперационных методик омоложения и коррекции внешности. Но действительно ли она способна полностью заменить пластического хирурга?
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу косметолога и дерматолога Дарьи Тищенко.
Что может сделать косметолог
По словам эксперта, современная косметология творит чудеса, но ее возможности ограничены. В частности, можно выровнять асимметрию и подчеркнуть контуры лица, подтянуть кожу и разгладить морщины, устранить пигментацию, рубцы или постакне.
Однако, есть запросы, которые выходят за рамки компетенции косметолога, а именно изменение формы носа, ушей или пропорции костей, удаление избытка кожи, жировых отложений или коррекция формы век.
Поэтому косметолог может решить многие эстетические проблемы без операций, но в пределах поверхностных или средне-глубоких изменений.
Как улучшить состояние лица без пластического хирурга
Регулярный уход за кожей
Каждый день утром и вечером стоит очищать лицо. Стоит правильно подобрать средства по типу кожи, ведь даже "жирная" нуждается в увлажнении.
К тому же стоит наносить увлажняющие, успокаивающие или очищающие маски на лицо - 1-2 раза в неделю.
Здоровый образ жизни
В ежедневном питании должно быть больше овощей, фруктов и воды. Поэтому как избегать стоит или минимизировать сахар, алкоголь и фаст-фуд.
Ежедневно следует выпивать 1,5-2 л води, а спать 7-8 часов.
Привычки
Не касайся лица грязными руками, ведь это может привести к высыпанию. Меняй наволочку 1-2 раза в неделю и избегайте чрезмерного загара и соляриев.
Профессиональные процедуры
Без операций можно прекрасно улучшить состояние лица. Существуют очень простые, но эффективные процедуры:
- мезотерапия или биоревитализация
- микротоки
- RF-лифтинг
- массаж лица (скульптурный, буккальный)
- химический пилинг
Регулярная гимнастика для лица помогает снять напряжение мышц, улучшить тонус и кровообращение. Тогда как массаж гуаша или руками - разглаживает кожу и уменьшает отеки.
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