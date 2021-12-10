У Краматорську чоловік влаштував стрілянину в магазині через правила про продаж спиртного: чим це закінчилося

Повідомлення про стрілянину біля магазину надійшло правоохоронцям близько другої години ночі.

На місці "копи" з'ясували, що в торгову точку прийшов чоловік, щоб купити алкоголь, але продавщиця відмовила покупцеві, пояснивши, що продаж спиртних напоїв в нічний час заборонена.

Після цього розлючений незнайомець дістав пістолет і почав погрожувати продавщиці. Щоб "підкріпити серйозність" своїх вимог, він здійснив постріл вгору.

"Шокована жінка виконала вимогу чоловіка і продала останньому алкогольний напій", - розповіли в поліції.

І ось, саме під час роботи на місці слідчо-оперативної групи, в магазин повернувся озброєний покупець. Ймовірно, за добавкою.

Правоохоронці роззброїли чоловіка, забравши "предмет схожий на пістолет, за попередніми даними стартовий".

За фактом інциденту було розпочато досудове розслідування за ст. 129 Кримінального кодексу "Погроза вбивством".