Крала тротуарну плитку: у Києві зганьбилася жінка-водій (відео)

У Києві на житловому масиві Березняки зняли на відео жінку-водія, яка серед білого дня вирішила вкрасти тротуарну плитку. Як повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook, нахабна жінка володарка автомобіля Daewoo (№AA0373EA).

Відео-ролик, на якому зобразили крадіжку, розмістили в соцмережі, де користувачі зганьбили жінку, написавши на її адресу гнівні коментарі.

"А ця тітка на Daewoo (AA0373EA) вирішила, що тротуарна плитка дуже підходить до салону її автомобіля і може служити замість килимків. Саме тому вона їй більше потрібна, ніж житловому масиву Березняки",- зазначили у підписі до відео.

Відео: Жінка-водій на Березняках (facebook.com/KyivOperativ)

В коментарях люди розкритикували жінку.

І ось з такими людьми ми живемо в одній країні.

Це все фігня. Скільки вона там відвезе на своїй маленькій машині. У нас коли у приватному секторі (не буду говорити де) дорогу з плитки клали так піддони з плиткою вздовж всієї дороги стояли через рік виявилося, що у всіх приватних дворах вздовж цієї дороги доріжки з цієї покладені плитки, всією вулицею ночами носили майже кожен двір. Коли дізнався довго сміявся. Та нічого, і на дорогу плитка знайшлася.

Прославилася дрібна лиходійка.Мабуть, доріжку на дачі задумала.

Вона не вкрала, вона просто перемістила з Березняків до себе в Береберовку. А якщо без хаха, то спробувала б вона де-то в Німеччині так вчинити, тому так і живемо.

Розстріляти крісу звичайну. А так як патрони потрібні в одному важливе місце, то звернути з заявою і відео фіксацією власнику матеріальних цінностей до овс.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

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