У Кракові помер молодий українець під час затримання правоохоронцями: деталі трагедії

У польському Кракові помер 21-річний українець, стосовно якого правоохоронці застосували силу при затриманні через агресивну поведінку і спроби кинутися на рейки перед трамваєм.
Про це передає польське видання Fakt.pl.
Після НП вже було проведено розтин, за результатами якого на тілі померлого не виявили жодних пошкоджень, за винятком слідів від проведеної реанімації - співробітники міської варти протягом декількох десятків хвилин намагалися відкачати молоду людину.
Сам трагічний інцидент стався минулої неділі, 26 червня, близько 5:20.
За словами прес-секретаря муніципальної поліції Марека Аніола, правоохоронці отримали повідомлення диспетчерів "про дуже серйозну проблему на вулиці Страдомській" з проханням надіслати патруль.
Причина - нераціональна поведінка чоловіка, який мав намір "кинутися на рейки та лягти перед трамваями, що рухалися".
Після прибуття на місце патруля міської варти хлопець поводився агресивно, і ті застосували заходи примусу, щоб його скрутити. Речник міської варти додав, що до чоловіка застосовували фізичну силу.
Тоді раптом молодий чоловік втратив свідомість і перестав дихати.
"У разі раптової зупинки серця охоронці разом з працівником МПК приступили до серцево-легеневої реанімації. До реанімаційних заходів приєдналася викликана на місце бригада швидкої допомоги", - повідомив представник міської поліції Кракова.
Як зазначає газета "Wyborcza", службу швидкої допомоги викликали тільки перед 6 ранку.
Після смерті 21-річного хлопця, який виявився громадянином України, прокуратура призначила розтин.
Наразі ще тривають патогістологічне та токсикологічне дослідження,щоб з'ясувати, чи був молодий українець у стані алкогольного сп'яніння.
Зауважимо, що подібні трагічні випадки стаються не вперше. Так, у грудні 2021-го в Польщі з невідомих причин помер 38-річний українець відразу після затримання поліцейськими.
А влітку минулого року в польському місті Вроцлав за дивних обставин помер 23-річний українець Дмитро Никифоренко, якого забрали у витверезник і сильно побили. У Польщі у справі про вбивство хлопця тоді звинувачення висунули 9 особам.