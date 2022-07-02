У Кракові помер молодий українець під час затримання правоохоронцями: деталі трагедії

Після НП вже було проведено розтин, за результатами якого на тілі померлого не виявили жодних пошкоджень, за винятком слідів від проведеної реанімації - співробітники міської варти протягом декількох десятків хвилин намагалися відкачати молоду людину.

Сам трагічний інцидент стався минулої неділі, 26 червня, близько 5:20.

За словами прес-секретаря муніципальної поліції Марека Аніола, правоохоронці отримали повідомлення диспетчерів "про дуже серйозну проблему на вулиці Страдомській" з проханням надіслати патруль.

Причина - нераціональна поведінка чоловіка, який мав намір "кинутися на рейки та лягти перед трамваями, що рухалися".

Після прибуття на місце патруля міської варти хлопець поводився агресивно, і ті застосували заходи примусу, щоб його скрутити. Речник міської варти додав, що до чоловіка застосовували фізичну силу.

Тоді раптом молодий чоловік втратив свідомість і перестав дихати.

"У разі раптової зупинки серця охоронці разом з працівником МПК приступили до серцево-легеневої реанімації. До реанімаційних заходів приєдналася викликана на місце бригада швидкої допомоги", - повідомив представник міської поліції Кракова.

Як зазначає газета "Wyborcza", службу швидкої допомоги викликали тільки перед 6 ранку.

Після смерті 21-річного хлопця, який виявився громадянином України, прокуратура призначила розтин.

Наразі ще тривають патогістологічне та токсикологічне дослідження,щоб з'ясувати, чи був молодий українець у стані алкогольного сп'яніння.