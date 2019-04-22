Шкіру на череп натягнули: Пугачова шокувала зовнішнім виглядом на банкеті

Алла Пугачова нарвалася на критику через свій зовнішній вигляд
Алла Пугачова шокувала зовнішнім виглядом на банкеті, влаштованому з нагоди 70-річного ювілею відомої співачки.
Відомо, що банкет в найдорожчому ресторані на московській Рубльовці "Вєтєрок" був організований Примадонною в суботу. Перед цим Алла Пугачова відзначила день народження на сцені Кремлівського палацу в компанії одіозних і скандальних колег по цеху.
Алла Пугачова (відео: instagram.com/fkirkorov)
В ресторан же були запрошені не тільки представники російського творчого бомонду, а також політики та чиновники різних рангів. Алла Борисівна отримувала море квітів, слів любові та підтримки, дорогі подарунки від українофобів Філіпа Кіркорова, Миколи Баскова, прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва і багатьох інших.
Алла Пугачова і Микола Басков (фото: instagram.com/nikolaibaskov)
Алла Пугачова в компанії друзів (фото: instagram.com/allapugacheva_koroleva)
Алла Пугачова з сім'єю (фото: instagram.com/liza_garri)
Алла Пугачова (фото: instagram.com/allapugacheva_koroleva)
Але користувачів мережі і шанувальників Примадонни донині цікавлять не так подарунки і зіркові гості на святі співачки, як зовнішній вигляд популярної артистки. Багато хто навіть з найвідданіших фанатів Алли Пугачової не впізнали її - їм здалося, що на фото не сама поп-діва, а якийсь пародист.
Раніше ми писали про те, що астролог розповів про неприємності в житті Алли Пугачової.