Шкіру на череп натягнули: Пугачова шокувала зовнішнім виглядом на банкеті

Алла Пугачова шокувала зовнішнім виглядом на банкеті, влаштованому з нагоди 70-річного ювілею відомої співачки.

Відомо, що банкет в найдорожчому ресторані на московській Рубльовці "Вєтєрок" був організований Примадонною в суботу. Перед цим Алла Пугачова відзначила день народження на сцені Кремлівського палацу в компанії одіозних і скандальних колег по цеху.

Алла Пугачова (відео: instagram.com/fkirkorov)

В ресторан же були запрошені не тільки представники російського творчого бомонду, а також політики та чиновники різних рангів. Алла Борисівна отримувала море квітів, слів любові та підтримки, дорогі подарунки від українофобів Філіпа Кіркорова, Миколи Баскова, прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва і багатьох інших.

Алла Пугачова і Микола Басков (фото: instagram.com/nikolaibaskov)

Алла Пугачова в компанії друзів (фото: instagram.com/allapugacheva_koroleva)

Алла Пугачова з сім'єю (фото: instagram.com/liza_garri)

Алла Пугачова (фото: instagram.com/allapugacheva_koroleva)

Але користувачів мережі і шанувальників Примадонни донині цікавлять не так подарунки і зіркові гості на святі співачки, як зовнішній вигляд популярної артистки. Багато хто навіть з найвідданіших фанатів Алли Пугачової не впізнали її - їм здалося, що на фото не сама поп-діва, а якийсь пародист.

Жах! Взагалі не впізнав її!

Не схожа на себе.

Не впізнати, жесть.

Фу, страховисько!

Жах! Як лялька!

Жах, як можна так молодиттися і виставити черговий раз себе посміховиськом? 70 років... Потрібно бути елегантною жінкою... Обличчя і руки видають вік... Хоч як не борися - чим коротше спідниця, тим старше лице. На жаль... Не комільфо...

Це якийсь жах! Я її не впізнала поки не прочитала коменти!

Знову зробила операцію?

Господи, а я гадаю, хто поруч з Басковим стоїть... Поки не прочитала коменти...

Правда, на себе не схожа. Шкіру на череп натягнули.

Раніше ми писали про те, що астролог розповів про неприємності в житті Алли Пугачової.