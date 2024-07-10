"Каждый раз ты насилуешь свое тело". Тренер Мандзяк объяснил, почему марафоны похудения не работают

Почему марафоны не работают?

Эксперт рассказал, что колебание массы тела негативно влияет на фигуру в долгосрочной перспективе: с каждым циклом "похудел-набрал" количество жира в теле увеличивается, мышечная масса уменьшается.

Вы можете весить также 65 килограммов, но качество тела будет не то.

Каждый раз, когда человек худеет на быстрых марафонах, он изменяет свой способ на короткое время, а нужно это делать навсегда, тогда и вес к вам не вернется.

"А свое тело, привыкшее к жизни комнатного растения, ты заставляешь шевелиться, да еще интенсивно. Стресс, стресс, стресс! Изменение поведения - всегда стресс. И так каждый цикл. Каждый раз ты насилуешь свое тело", - написал Виктор.

Тренер подчеркивает, что нужно принять здоровый образ жизни, сделав его насколько классным, вкусным и приятным, насколько это возможно.

А это, возможно, отмечает эксперт. От тренировок можно наслаждаться, а есть шоколад тоже не запрещено.

"Прими и полюби. Сделай этот образ жизни привычным. Физкультуру - привычной; пешие прогулки - привычными; яблоко - привычным. Дай привычкам время, они укрепятся и твоя стройность не потребует от тебя чрезмерных усилий. Ты будешь жить полноценную жизнь, только с талией. Ты будешь в форме всегда, здоров, жизнерадостен и энергичен", - резюмировал Мандзяк.