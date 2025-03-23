Каждые 10 граммов этого напитка в день повышают риск рака на 5%

Какой напиток повышает риск рака

Исследователи обнаружили, что каждые дополнительные 10 граммов этанола (например, примерно один стакан) красного вина в день было связано с увеличением общего риска рака на 5%.

Единственное различие, которое они видели, заключалось в том, что белое вино повышало риск рака кожи.

"Наши результаты дали важное сообщение для общественного здравоохранения о том, что употребление красного вина может быть не лучше, чем употребление белого с точки зрения риска рака", - говорится в заявлении ученых.

Несмотря на то, что красное вино часто рекламируют из-за высокого содержания полифенолов и ресвератрола, которые были идентифицированы как противораковые соединения, оказывается, что содержание алкоголя в нем может свести на нет эти преимущества.

Свойства ресвератрола в борьбе с раком привело к тому, что он расщепляется настолько быстро, что среднему человеку весом 70 кг понадобится два стакана красного вина в день, чтобы получить едва заметные уровни в организме.

Красное вино содержит сахар и может нарушать метаболизм глюкозы, что особенно опасно для людей с диабетом или склонностью к инсулинорезистентности.

Даже "полезный" алкоголь в умеренных количествах может вызвать привыкание и способствовать развитию алкогольной зависимости.

Безалкогольные альтернативы

Если вы хотите заменить алкоголь на что-то вкусное и полезное, есть много альтернатив, которые могут дать похожий вкус без негативных последствий для здоровья.

Безалкогольные альтернативы:

безалкогольное вино или пиво - сохраняет вкус напитка, но не содержит спирта.

коктейли на основе газировки - можно смешать минеральную воду с соком лайма, лимона или ягодным пюре для освежающего вкуса

комбуча - натуральный ферментированный чай с легкой кислинкой, который может напоминать шампанское или сидр

фреши и смузи - натуральные фруктовые и овощные напитки с витаминами и антиоксидантами

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