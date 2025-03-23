Каждые 10 граммов этого напитка в день повышают риск рака на 5%

Даже умеренное потребление алкоголя может увеличивать риск развития онкологических заболеваний. Один популярный напиток оказался особенно опасным, поскольку повышает риск рака на 5%. О каком именно алкоголе идет речь и почему он имеет такое влияние на организм?
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование в журнале Nutrients.
Исследователи обнаружили, что каждые дополнительные 10 граммов этанола (например, примерно один стакан) красного вина в день было связано с увеличением общего риска рака на 5%.
Единственное различие, которое они видели, заключалось в том, что белое вино повышало риск рака кожи.
"Наши результаты дали важное сообщение для общественного здравоохранения о том, что употребление красного вина может быть не лучше, чем употребление белого с точки зрения риска рака", - говорится в заявлении ученых.
Несмотря на то, что красное вино часто рекламируют из-за высокого содержания полифенолов и ресвератрола, которые были идентифицированы как противораковые соединения, оказывается, что содержание алкоголя в нем может свести на нет эти преимущества.
Свойства ресвератрола в борьбе с раком привело к тому, что он расщепляется настолько быстро, что среднему человеку весом 70 кг понадобится два стакана красного вина в день, чтобы получить едва заметные уровни в организме.
Красное вино содержит сахар и может нарушать метаболизм глюкозы, что особенно опасно для людей с диабетом или склонностью к инсулинорезистентности.
Даже "полезный" алкоголь в умеренных количествах может вызвать привыкание и способствовать развитию алкогольной зависимости.
Если вы хотите заменить алкоголь на что-то вкусное и полезное, есть много альтернатив, которые могут дать похожий вкус без негативных последствий для здоровья.
Безалкогольные альтернативы:
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