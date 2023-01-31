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Не каждый требует антибиотиков: врач опровергла мифы о цистите

Фото: Что нужно знать о цистите (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Дизурия - это болезненное и/или затрудненное мочеиспускание. Оно может сопровождаться позывами к мочеиспусканию, жжением в мочеиспускательном канале (уретре).

О мифах связанных с циститом рассказали на странице "Медичний центр Доказові" в Facebook.

Причины образования цистита

  • заболевание мочевого пузыря
  • заболевания других органов и участков мочевыводящей системы: уретры, почек, мочеточников
  • заболевания половых органов (простатит, вульвовагинит, опущение органов малого таза)
  • мочекаменная болезнь почек
  • лейкоплакия мочевого пузыря
  • заболевания, травмы позвоночника
  • новообразование в области таза

Для того, чтобы точно поставить диагноз, доктор назначит такие обследования:

  • общий анализ мочи
  • УЗИ мочевыводящих путей
  • консультации гинеколога, уролога
  • цистоскопия мочевого пузыря
  • микроскопия мазка из уретры
  • КТ, МРТ и другие необходимые методы

Дизурию может вызвать не только цистит!

Цистит - это воспаление мочевого пузыря. Он бывает нескольких видов:

  • первичный
  • вторичный (развивается на фоне других заболеваний: мочекаменная болезнь, новообразование)
  • острый
  • хронический
  • инфекционный (бактериальный, небактериальный: вирус простого герпеса 1 и 2 типа, хламидии, Candida и т.д.)
  • неинфекционный (лучевой, токсический, аллергический, медикаментозный)

То есть, не каждый цистит вызван бактериями и нуждается в применении антибиотиков!

Существует бессимптомная бактериурия – наличие бактерий в моче, но отсутствие каких-либо симптомов инфекции мочевыводящих путей.

Заболевание нуждается в лечении только в трех случаях: беременные женщины, мужчины перед плановой урологической операцией, у пациентов перед урологическими процедурами.

В случае появления жалоб на болезненное мочеиспускание, частые позывы, нужно как можно скорее сдать общий анализ мочи (ЗАС) и обратиться к семейному врачу.

Читайте также, как лечиться, если нет денег. Врач дала основные советы.

Также мы писали, за что не нужно платить в случае хирургической операции.

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циститлікарі