Не каждый требует антибиотиков: врач опровергла мифы о цистите

Дизурия - это болезненное и/или затрудненное мочеиспускание. Оно может сопровождаться позывами к мочеиспусканию, жжением в мочеиспускательном канале (уретре).
О мифах связанных с циститом рассказали на странице "Медичний центр Доказові" в Facebook.
Для того, чтобы точно поставить диагноз, доктор назначит такие обследования:
Дизурию может вызвать не только цистит!
Цистит - это воспаление мочевого пузыря. Он бывает нескольких видов:
То есть, не каждый цистит вызван бактериями и нуждается в применении антибиотиков!
Существует бессимптомная бактериурия – наличие бактерий в моче, но отсутствие каких-либо симптомов инфекции мочевыводящих путей.
Заболевание нуждается в лечении только в трех случаях: беременные женщины, мужчины перед плановой урологической операцией, у пациентов перед урологическими процедурами.
В случае появления жалоб на болезненное мочеиспускание, частые позывы, нужно как можно скорее сдать общий анализ мочи (ЗАС) и обратиться к семейному врачу.
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