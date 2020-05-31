Шкіра розповість про все: хвороби, які видно по обличчю

Деякі захворювання далеко не відразу проявляються стандартними симптомами та людина може довгий час навіть не підозрювати, що хвора. Також далеко не на всі симптоми люди звертають увагу, оскільки не вважають, що вони пов'язані із серйозними захворюваннями.

Фахівці розповіли, як по обличчю можна визначити, чи є в людини якісь проблеми зі здоров'ям. Важливо звертати увагу не тільки на колір шкіри, але і на її стан. Про це пише видання "Країна здоров'я".

Синювата блідість обличчя вказує на анемію або легеневу патологію. А восковий відтінок може свідчити про туберкульоз. Регулярна поява прищів на лобі та щоках говорять про проблеми з кишківником. Висипання на скронях з'являються при проблемах з жовчним міхуром, а на підборідді – говорять про те, що варто звернутися до ендокринолога або гінеколога.

Зморшки також можуть багато чого розповісти. Передчасна млявість шкіри сигналізує про хвороби, пов'язаних з обміном речовин і шлунково-кишковим трактом.

Яскраво-виражені носо-губні зморшки говорять про проблеми з товстим кишківником. Дрібні зморшки між бровами, особливо в поєднанні з темними колами під очима, сигналізують про проблеми з печінкою. А ось одутлість обличчя – симптом серйозних проблем з серцем.

Очі. Червоні прожилки в склерах – нервове перенапруження, жовтий відтінок – хвороби печінки. Якщо область навколо очей стає блідо-рожевою, то потрібно перевірити сечовий міхур і передміхурову залозу.

Надлишок солі проявляється в білих колах навколо райдужки. Якщо кільце виділяється сильно, то це вказує на артрити та пошкодження суглобів. Коричневі цятки говорять про те, що кишківник не засвоює залізо. Мішки, темні кола під очима можуть сигналізувати про хвороби нирок або сечового міхура.

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