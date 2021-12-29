Коза-мутант народилася з обличчям "людського немовляти": фото не для людей зі слабкими нервами!

Козеня народилося з двома кінцівками і у нього не було хвоста. Воно було повністю безволосим, з сильно деформованими вухами.

В Індії коза народила козеня-мутанта (фото: Tahir Ibn Manzoor / SWNS.COM)

Фермер розповів, що сусіди відразу ж кинулися до нього, щоб подивитися на козеня, яке схоже на "людське немовля". За словами господаря кози, це були її другі пологи. Незвичайне козеня просто приголомшило всіх.

В Індії коза народила козеня-мутанта (фото: Tahir Ibn Manzoor / SWNS.COM)

І хоча козеня народилося живим, на жаль, незабаром воно померло. Місцеві жителі кажуть, що в Індії народження потворної тварини вважається поганою ознакою або невдачею.

"У багатьох місцях це вважається попередженням. Люди бачать у народженні мутантів знак від Бога", - заявив сусід фермера.

Місцевий ветеринар розповів, що кози більш сприйнятливі до народження мутантів.

"Порушення розвитку плода в утробі матері, ймовірно, викликане лихоманкою Ріфт-Валлі. Могли бути й інші причини, які призвели до генетичної мутації", - заявив місцевий ветеринар.

Він також додав, що фермери повинні відвозити своїх тварин до ветеринарів для ретельного огляду.