Коза-мутант народилася з обличчям "людського немовляти": фото не для людей зі слабкими нервами!
В Індії 46-річний фермер став свідком того, як його коза народила козеня з "людським обличчям". Чутки швидко почали поширяться по селу, і фотографії з'явилися в мережі.
Про це повідомляє британське видання Metro.
Козеня народилося з двома кінцівками і у нього не було хвоста. Воно було повністю безволосим, з сильно деформованими вухами.
В Індії коза народила козеня-мутанта (фото: Tahir Ibn Manzoor / SWNS.COM)
Фермер розповів, що сусіди відразу ж кинулися до нього, щоб подивитися на козеня, яке схоже на "людське немовля". За словами господаря кози, це були її другі пологи. Незвичайне козеня просто приголомшило всіх.
В Індії коза народила козеня-мутанта (фото: Tahir Ibn Manzoor / SWNS.COM)
І хоча козеня народилося живим, на жаль, незабаром воно померло. Місцеві жителі кажуть, що в Індії народження потворної тварини вважається поганою ознакою або невдачею.
"У багатьох місцях це вважається попередженням. Люди бачать у народженні мутантів знак від Бога", - заявив сусід фермера.
Місцевий ветеринар розповів, що кози більш сприйнятливі до народження мутантів.
"Порушення розвитку плода в утробі матері, ймовірно, викликане лихоманкою Ріфт-Валлі. Могли бути й інші причини, які призвели до генетичної мутації", - заявив місцевий ветеринар.
Він також додав, що фермери повинні відвозити своїх тварин до ветеринарів для ретельного огляду.
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