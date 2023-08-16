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Приводит к потере зрения: какой болезнью можно заразиться от домашних животных

Какой болезнью можно заразиться от домашних животных (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Домашние животные - верные друзья человека. Однако, если вы решили завести питомца, то стоит подумать и о болезнях, которыми можно заразиться от кошки или собаки.

Об этом сообщили в медицинском сообществе "sviy.doc" в Instagram.

О какой болезни следует знать

Речь идет о паразитах токсокарах, которые есть у беременных животных и их малышей. В организм человека они тоже могут попадать.

Эксперты говорят, что больное животное выделяет в окружающую среду яйца токсокар. Дальше через грязные руки паразиты попадают в организм человека.

В частности, для того чтобы уберечься, необходимо:

  • своевременно мыть руки
  • дегильминтизировать собак или кошек согласно рекомендациям ветеринара
  • убирать кал животных

Чтобы диагностировать заболевание, нужно собрать материалы для анализа. Если в крови случайно диагностировали IgG* к токсокару, то это не значит, что они есть в организме.

Специалисты отметили, что анализы IgG, IgE в общем анализе крови нужно сдавать только тогда, когда у врача есть клиническое подозрение на токсокары.

Признаки, что человек заболел

В список общих неспецифических жалоб входят:

  • повышенная температура
  • усталость
  • сыпь
  • одышка
  • кашель
  • боль в животе
  • пониженный аппетит

Если зараженный глаз, то возникает снижение зрения и внезапное косоглазие одного глаза. Однако, если поражен мозг, то появляются разные неврологические жалобы.

Важно помнить, что инкубационный период - от 2-3 недель.

"Если у вас в анамнезе есть контакт со щенками и котятами, едите грязными руками, играете в песочницах, то есть риск заболеть", - говорится в сообщении.

Серьезность последствий зависит от количества возбудителя, попавшего в организм и органы, куда эти личинки мигрировали.

Самые тяжелые случаи - потеря зрения, неврологические дефициты и сердечная недостаточность.

Поэтому, чтобы избежать этого, следует позаботиться о профилактике домашних питомцев и не забывать вовремя давать им противоглистное лекарство.

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