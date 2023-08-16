Приводит к потере зрения: какой болезнью можно заразиться от домашних животных

Домашние животные - верные друзья человека. Однако, если вы решили завести питомца, то стоит подумать и о болезнях, которыми можно заразиться от кошки или собаки.
Об этом сообщили в медицинском сообществе "sviy.doc" в Instagram.
Речь идет о паразитах токсокарах, которые есть у беременных животных и их малышей. В организм человека они тоже могут попадать.
Эксперты говорят, что больное животное выделяет в окружающую среду яйца токсокар. Дальше через грязные руки паразиты попадают в организм человека.
В частности, для того чтобы уберечься, необходимо:
Чтобы диагностировать заболевание, нужно собрать материалы для анализа. Если в крови случайно диагностировали IgG* к токсокару, то это не значит, что они есть в организме.
Специалисты отметили, что анализы IgG, IgE в общем анализе крови нужно сдавать только тогда, когда у врача есть клиническое подозрение на токсокары.
В список общих неспецифических жалоб входят:
Если зараженный глаз, то возникает снижение зрения и внезапное косоглазие одного глаза. Однако, если поражен мозг, то появляются разные неврологические жалобы.
Важно помнить, что инкубационный период - от 2-3 недель.
"Если у вас в анамнезе есть контакт со щенками и котятами, едите грязными руками, играете в песочницах, то есть риск заболеть", - говорится в сообщении.
Серьезность последствий зависит от количества возбудителя, попавшего в организм и органы, куда эти личинки мигрировали.
Самые тяжелые случаи - потеря зрения, неврологические дефициты и сердечная недостаточность.
Поэтому, чтобы избежать этого, следует позаботиться о профилактике домашних питомцев и не забывать вовремя давать им противоглистное лекарство.
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