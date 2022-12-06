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Какой была Кирсти Элли - одна из самых красивых актрис, смерть которой ошеломила Голливуд (фото)

Как менялась актриса Кирсти Элли в течение жизни (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Американская актриса и комедиантка Кирсти Элли была любимицей многих в Голливуде. Ее часто называли одной из самых привлекательных актрис в штатах!

Сегодня в возрасте 71 года звезда ушла из жизни.

Какой на протяжении жизни была Кирсти Элли - смотрите ниже в материале Styler.

Как Кирсти Элли изменялась в течение жизни?

Кирсти Элли не родилась талантливой актрисой. После переезда в Лос-Анджелес она работала дизайнером интерьеров. Впоследствии начала появляться в разных телешоу, и так дошла до фильмов.

Кирсти Элли в фильме "Звездный путь 2" (фото: express.co.uk)

Кинобиография Кирсти насчитывает десятки работ, среди которых "Звездный путь 2: Гнев Хана", "Двое: Я и моя тень" и "Проклятый поселок".

Пика популярности Элли добилась за роль в комедийном телесериале "Будем". В 2013 году Элли появилась на телевидении с главной ролью в собственном ситкоме "Кирсте".

Постеры к фильмам и рекламам с участием Кристи (фото: twitter.com/kirstiealley)

Кирсти Элли в фильме "Север и юг" (фото: express.co.uk)

Кирсти Элли в американском телесериале (фото: express.co.uk)

За довольно привлекательную внешность актрису часто считали одной из самых красивых женщин Голливуда.

Кирсти Элли в молодости (фото: instagram.com/walkmanvibe)

Девушка никогда не была уделена вниманием (фото: instagram.com/danny.zuko.sandy.olsson.grease)

Актриса известна на весь Голливуд (фото: instagram.com/jenniferconnelly80s)

Кирсти вместе с Джоном Траволтой во время съемок ситкома (фото: instagram.com/radio27baldini)

Кирсти Элли в 80-х годах (фото: instagram.com/kirstiealley)

Знаменитость при участии в американских "Танцах со звездами" (фото: instagram.com/dwtsweekly)

Впоследствии актриса столкнулась с проблемой лишнего веса, из-за чего ее карьера понемногу приходила в упадок. Она стала почти постоянной гостьей на шоу "Жирная актриса" и "Большая жизнь Кирсти Элли".

Кирсти во время участия в одном из шоу (фото: instagram.com/sxft.tms)

Звезда в своем самом весе (фото: instagram.com/kirstiealley)

Звезда в своем большом весе (фото: instagram.com/fm_retrogenesis)

Звезда была дважды замужем. Впервые она сказала "да" своему далекому родственнику Роберту Элли, а вторично - актеру Паркеру Стивенсону. Они усыновили двоих детей: Уильяма Тру и Лилли Прайс.

Кирсти на съемках фильма "Смотри, говорящий" (фото: ivona.ua)

5 декабря на странице в Instagram дети Элли написали, что их мама ушла из жизни. По словам родственников, известную актрису забрала онкология, которую обнаружили только недавно.

Элли скончалась в возрасте 71 года (фото: instagram.com/kirstiealley)

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голівудська акторка