Можуть навіть вбити: Супрун розповіла про користь і шкоду популярних ягід

Не викидайте кісточки від вишень на відремонтовані дороги
Уляна Супрун розповіла про корисні властивості популярної серед українців ягоди вишні. В. о міністра охорони здоров'я зазначила, що нація повинна знати, що вишневі кісточки можуть убити, якщо їх розкусити. Про це експерт детально написала на своїй сторінці в Facebook.
Супрун перерахувала корисні властивості цієї літньої ягоди:
Ілюстрація до посту (facebook.com/ulanasuprun)
Супрун попросила не викидати кісточки від вишень на відремонтовані дороги, а також порекомендувала не давати "чомусь дрібному зіпсувати ваше життя".
Читайте також, як Уляна Супрун розвінчала найпопулярніші медичні міфи. Вона розповіла, що, звертаючись до лікаря, ми повинні отримувати тільки ті призначення, які дійсно потрібні.
Як раніше ми писали, Супрун розвіяла міфи про "популярні" захворювання очей. Найпопулярнішими "способами" є плювок в очі, дуля, коров'ячі коржі, потерти кільцем, перев'язати пальці нитками та інші.