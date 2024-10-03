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Стоит копейки. Этот крем защитит руки от трещин зимой

Как сделать крем для рук дома (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

С наступлением холодного времени года кожа рук становится менее упругой, появляются трещины и дискомфорт. Средства по уходу за кожей зимой должны содержать большое количество полезных веществ.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как в домашних условиях сделать крем для рук, который будет защищать от трещин.

Как сделать крем дома

Чтобы сделать крем для рук, понадобится:

  • размягченное сливочное масло - 1 ст. л.
  • мед - 0,5 ст. л.
  • масло ромашки - 5 капель
  • глицерин - 1 ч.л

  • разлейте все в стеклянные емкости для хранения

Как сделать крем для рук дома (фото: pinterest)

Свойства крема

Раньше мы сообщали, почему кожа на шее стареет быстрее, чем на лице, и как этого избежать.

Также читайте, как спать, чтобы избежать морщин на лице.

При написании материала использовались следующие источники: сайт HNC Support International и The prairie homestead.

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