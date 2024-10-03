Стоит копейки. Этот крем защитит руки от трещин зимой

С наступлением холодного времени года кожа рук становится менее упругой, появляются трещины и дискомфорт. Средства по уходу за кожей зимой должны содержать большое количество полезных веществ.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как в домашних условиях сделать крем для рук, который будет защищать от трещин.
Чтобы сделать крем для рук, понадобится:
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При написании материала использовались следующие источники: сайт HNC Support International и The prairie homestead.