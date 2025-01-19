Стоит копейки. Это чудо-средство быстро успокоит кашель

Какое средство облегчит кашель?

Врач советует полоскание горла

"Полоскание горла теплой соленой водой. Это помогает вымыть микробов и слизь, - сказал он.

Мед и лимон

Именно это средство врач называет чудом.

"Национальная служба здравоохранения рекомендует класть мед и лимон в горячую воду. Я предлагаю добавить мелко тертого имбиря и заваривать его в чай. Это как волшебное зелье", - отмечает медик.

Назальный спрей для носа

Врач говорит, что солевой назальный спрей может изменить ситуацию.

"Распылите его до конца, а затем подуйте, чтобы избавиться от слизи. Вы можете приобрести его без рецепта. Вы можете сделать свой собственный, растворив соль в кипящей воде, а затем дав ей полностью остыть. Не используйте воду из-под крана напрямую, иначе вы рискуете серьезно заразиться", - добавляет эксперт.

Безрецептурные препараты

Примите без рецепта парацетамол или ибупрофен. Доктор Азман говорит, что это поможет решить такие проблемы, как боль, лихорадка и боли в мышцах.

Кроме того, все соответствующие советы остаются актуальными. Отдыхайте, оставайтесь дома, избегайте встреч с другими людьми, если вы заразны.

Не забывайте пить много жидкости. Если у вас есть другие серьезные симптомы, такие как ваш кашель не улучшается через три недели, вам трудно дышать или вы кашляете с кровью, вам следует обратиться за медицинской помощью.