Стоит копейки. Это чудо-средство быстро успокоит кашель
Вас беспокоит кашель, который никак не может закончиться, хотя вы его лечите? Врач поделился своими лучшими советами, как избавиться от этого раздражающего явления и дискомфорта.
Какое недорогое средство поможет в борьбе с ним, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok врача Азмана Чодури.
Какое средство облегчит кашель?
Врач советует полоскание горла
"Полоскание горла теплой соленой водой. Это помогает вымыть микробов и слизь, - сказал он.
Мед и лимон
Именно это средство врач называет чудом.
"Национальная служба здравоохранения рекомендует класть мед и лимон в горячую воду. Я предлагаю добавить мелко тертого имбиря и заваривать его в чай. Это как волшебное зелье", - отмечает медик.
Назальный спрей для носа
Врач говорит, что солевой назальный спрей может изменить ситуацию.
"Распылите его до конца, а затем подуйте, чтобы избавиться от слизи. Вы можете приобрести его без рецепта. Вы можете сделать свой собственный, растворив соль в кипящей воде, а затем дав ей полностью остыть. Не используйте воду из-под крана напрямую, иначе вы рискуете серьезно заразиться", - добавляет эксперт.
Безрецептурные препараты
Примите без рецепта парацетамол или ибупрофен. Доктор Азман говорит, что это поможет решить такие проблемы, как боль, лихорадка и боли в мышцах.
Кроме того, все соответствующие советы остаются актуальными. Отдыхайте, оставайтесь дома, избегайте встреч с другими людьми, если вы заразны.
Не забывайте пить много жидкости. Если у вас есть другие серьезные симптомы, такие как ваш кашель не улучшается через три недели, вам трудно дышать или вы кашляете с кровью, вам следует обратиться за медицинской помощью.
@doctorazmain
How to get rid of a cough - from a doctor! With all the winter bugs going around, here are some helpful hacks that I'm using to relieve my cough at home! This is NOT meant to replace medical advice from your own healthcare professional. If you have any serious concerns, please seek emergency medical help. #DoctorAzmain #DrAzmain #DoctorExplains #coughing #virus #flu #winterbugs #viralcough #coughremedies #coughoriginal sound - Dr Azmain Chowdhury
Кстати, педиатр назвала 5 "нет" в лечении кашля у детей.
Ранее мы сообщали о БАДах, которые можно "назначать" себе самостоятельно.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.