Стоит копейки, а действует как роскошный крем. Назван аптечный продукт, который борется с морщинами

Аптечное средство поможет коже

Все, что вам нужно, это дешевая мазь из аптеки, которая регенерирует и глубоко увлажняет сухую, потрескавшуюся кожу. Она также разглаживает морщины, питает и омолаживает кожу. Попробуйте мазь с витамином А для лица, рук и губ.

Мазь с витамином А, которую еще называют витаминной мазью, - это очень дешевое косметическое средство, доступное практически в каждой аптеке.

Мазь обладает необычайными свойствами благодаря содержащимся в ней ингредиентам. Ее активным веществом является ретинилпальмитат, называемый проретинолом, который в коже превращается в ретинол, активную форму витамина А.

Кроме того, витаминная мазь обычно содержит еще несколько ингредиентов, таких как:

Вазелин - создает на коже защитный слой, предотвращающий потерю воды и защищающий от негативного воздействия внешних факторов.

ланолин - эффективное и натуральное смягчающее средство, которое смазывает и восстанавливает естественный гидролипидный барьер кожи,

пчелиный воск - это еще и натуральное смягчающее средство, которое также питает, смягчает, увлажняет и создает на коже защитный слой, предотвращая ее пересыхание, обветривание и ороговение;

глицерин - поддерживает увлажнение кожи, оказывает окклюзионное (покрывающее) действие, укрепляет, регенерирует и смазывает кожу.

Витамин А известен главным образом своим положительным влиянием на зрение, но на этом его функции не заканчиваются. Он также стимулирует иммунную систему на борьбу с инфекцией, принимает участие в выработке иммунных клеток и гормонов, влияет на состояние кожи, волос и ногтей.

Регулярное применение мази с витамином А позволит этому ингредиенту проникнуть в глубокие слои дермы, восстановить коллагеновые связи и обновить клетки кожи. Благодаря этому он укрепит структуру кожи, сделает цвет лица более упругим, сияющим, ярким и гладким, а морщины менее заметными.

Мазь с витамином А также успокаивает воспаления и защищает кожу от вредных погодных условий.