Кошовий розкрив шокуючу правду про Зеленського: у нього купа "дармоїдів"

Євген Кошовий відверто розповів, що думає про президента Володимира Зеленського і його становище зараз. За словами коміка з "Кварталу 95", незважаючи на падаючий рейтинг екс-колеги по цеху, у президента зараз є абсолютно новий план дій. Про це актор і хороший друг Зеленського повідомив в інтерв'ю Олесі Бацман, яке опублікували на YouTube-каналі "Гордона".

Кошовий неодноразово говорив, що Зеленський прислухався до його порад, коли вони разом працювали в "Кварталі". На новій посаді Володимира Євген говорив йому, що у нього є "дармоїди", з чим Зеленський погоджувався, та знав про це. Актор вважає, що глава країни з усім впорається сам, головне йому не заважати.

"Що значить "неприємні речі"? Це те, що навколо нього є купа дармоїдів, які не роблять нічого? Так, таке я можу сказати, звичайно. І я думаю, що він з цим з усім розбереться. Треба просто не заважати", – сказав Кошовий.

Євген впевнений, Зеленський завжди про все знає і мовчати не буде.

"Я ж кажу, що "багато навколо тебе людей, які тобі просто заважають". Він каже: "Я знаю, я бачу". Він же не буде просто так говорити "я знаю, я бачу", але нічого не робити. Я сподіваюся, що десь у його дуже розумній голові зріє якийсь план", – додав Кошовий.

Також в інтерв'ю комік зізнався, що "Квартал 95" втратив свого головного актора, маючи на увазі Володимира Зеленського.

Євген Кошовий розповів про Зеленського (YouTube)

Як ми раніше писали, "Квартал 95" зняв відеоролик присвячений карантину і наразився на жорстку критику.