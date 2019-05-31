Кортеж Зеленського висміяли в мережі: велик Порошенко вкрав? (відео)

Зеленському нагадали, як у серіалі він їздив виключно на велосипеді
Кортеж президента України Володимира Зеленського зняли на відео під час його поїздки у Львівську область на шахту "Лісова", де загинули шахтарі. Для своєї поїздки по Львівській області Зеленський вибрав кортеж з броньованими автомобілями. Відео цього кортежу розмістив на своїй сторінці у Facebook журналіст газети "День" Віталій Кудирко.
Він зазначив, що в аеропорту імені Данила Галицького у Львові Зеленського зустрічав представник обласної державної адміністрації Ростислав Замлинський і представник львівської команди "Зе!"
На відео, яке опублікував Віталій Кудирко видно, що кортеж складається з декількох броньованих автомобілів.
Відео дуже швидко розлетілося по соціальній мережі і викликала безліч коментарів від користувачів. Вони згадали, як Володимир Зеленський їздив в серіалі "Слуга народу" на роботу в Адміністрацію президента на велосипеді.
Скріншот коментарів (facebook.com)
Скріншот коментарів (twitter.com/babaikit)
Скріншот коментарів (facebook.com)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський показав користувачам мережі фото з спортзалу на Банковій і зазначив, що гантелі не вкрали.
А також розповідали про те, що Зеленський вступив у словесну перепалку з журналісткою у Львові.