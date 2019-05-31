Кортеж Зеленського висміяли в мережі: велик Порошенко вкрав? (відео)

Кортеж президента України Володимира Зеленського зняли на відео під час його поїздки у Львівську область на шахту "Лісова", де загинули шахтарі. Для своєї поїздки по Львівській області Зеленський вибрав кортеж з броньованими автомобілями. Відео цього кортежу розмістив на своїй сторінці у Facebook журналіст газети "День" Віталій Кудирко.

Він зазначив, що в аеропорту імені Данила Галицького у Львові Зеленського зустрічав представник обласної державної адміністрації Ростислав Замлинський і представник львівської команди "Зе!"

На відео, яке опублікував Віталій Кудирко видно, що кортеж складається з декількох броньованих автомобілів.

Відео дуже швидко розлетілося по соціальній мережі і викликала безліч коментарів від користувачів. Вони згадали, як Володимир Зеленський їздив в серіалі "Слуга народу" на роботу в Адміністрацію президента на велосипеді.

Які класні велосипеди? Я таких ще не бачила.

Підкажіть марку велосипедів.

Ось це я розумію без кортежу, але великі якісь дивні трохи.

У спортзал їдуть.

А де лисапеди?

Скріншот коментарів (facebook.com)

А де машина з шаурмою? Терміново додати в кортеж!

Я пропустив велосипед. Він ніби між лексусом і крузаком був.

Вони там що, всім 95-м аулом катаються?

Скріншот коментарів (twitter.com/babaikit)

Там консультанти з різних питань сидять, тому так багато.

Апетит зростає. Пора автопарк міняти.

Скріншот коментарів (facebook.com)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський показав користувачам мережі фото з спортзалу на Банковій і зазначив, що гантелі не вкрали.

А також розповідали про те, що Зеленський вступив у словесну перепалку з журналісткою у Львові.