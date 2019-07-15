Кортеж Зеленського потрапив у ДТП з дітьми: поліція розповіла про покарання для винних

У неділю, 14 липня, між населеними пунктами Василівка та Мелітополь автомобіль з кортежу президента України Володимира Зеленського потрапив у ДТП. В аварію також потрапили автобуси, які перевозили дітей. У поліції розповіли, яке покарання понесуть винуватці ДТП. Про це повідомляють "Українські Новини".

Дві машини Volkswagen Touareg і Volkswagen Transporter врізалися в автобуси, в яких їхали діти в оздоровчий табір. При цьому один з автобусів виїхав в кювет. На щастя обійшлося без жертв.

Кортеж Зеленського потрапив у ДТП під Запоріжжям (фото: informator.ua)

У прес-службі Головного управління Нацполіції в Запорізькій області заявили, що складено два протоколи стосовно водіїв кортежу президента за порушення правил дорожнього руху за статтею 124. При цьому кримінальне провадження за фактом аварії не реєструвалося.

Кортеж Зеленського потрапив у ДТП під Запоріжжям (відео: facebook.com/AvtomobilnaUkraina)

Таким чином, водіям з кортежу президента загрожує штраф у розмірі 340 гривень або позбавлення прав на термін від шести місяців до одного року.

Варто зазначити, що Зеленський прокоментував ДТП з кортежем президента. Він заявив про те, що якщо винуватці аварії порушили ПДР, вони будуть притягнуті до відповідальності.

Раніше повідомлялося про те, що дочка Зеленського святкує 15-річчя. Тому нагоди Олена Зеленська показала нове фото з дочкою.

Ми також писали про те, що Зеленський в Одесі поплавав в морі разом зі своєю командою і "порвав" мережу.