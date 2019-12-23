На корпоративі Нацбанку запалювали стриптизерки: у мережу злили відео

У Нацбанку вирішили весело відгуляти новорічний корпоратив і запросили туди танцівниць
У Національному банку України відгуляли новорічний корпоратив. А щоб підсилити веселощі, на свято запросили танцювати стриптизерок, які спритно розташувалися прямо на перилах балконів всередині будівлі НБУ. Гуляння супроводжувала танцювальна музика і світлове шоу. Відео дійства просочилося в мережу. Його опублікував нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Дубинський на своїй Facebook-сторінці.
"Деградація Нацбанку досягла нової вершини. Це корпоративне святкування Нового року в НБУ, який влаштували в суботу Смолій та Рожкова. Вперше в історії центробанку на перилах головного операційного залу танцюють стриптизерки", - написав Дубинський під відео.
Нацбанку на корпоратив запросили стриптизерок (Facebook/Дубинський)
Користувачі мережі неоднозначно відреагували на відео. Одні вважають, що таке святкування - "це бенкет під час чуми", інші впевнені, що порівняно з корпоративом партії "Слуга народу" в модному клубі CHI, це ніщо.
Скріншот коментарів