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Коровье или растительное: диетолог рассказала, какое молоко действительно лучше

Понедельник 26 августа 2024 09:33
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Коровье или растительное: диетолог рассказала, какое молоко действительно лучше Какое молоко полезнее для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Наталия Самойленко

В современном мире многие люди предпочитают растительное молоко чем коровье. Диетолог рассказала, действительно ли растительное молоко полезнее традиционного.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Натальи Самойленко.

Какое молоко выбрать

По словам эксперта, для того, чтобы сделать рацион здоровее и безопаснее, следует выбирать полезное молоко.

"На самом деле растительное молоко трудно назвать молоком, это скорее растительная замена и таким альтернативным молоком может быть молоко из орехов. Его богатый ассортимент можно увидеть в супермаркете - это молоко из злаков", - говорится в сообщении.

Например, есть молоко гречневое, овсяное, но все же лучше пить кофе без молока.

Если это коровье молоко, то в нем достаточно высокий инсулиновый индекс, то есть оно стимулирует поднятие инсулина и это опасно для человека с диабетом 2 типа, инсулинорезистентностью или другими нарушениями обмена веществ.

Диетолог отметила, что напитки с молоком будут просто мешать худеть.

К тому же если молоко альтернативное растительное, то считайте, что вы будете потреблять чрезмерное количество углеводов, потому что если в составе будет добавлен сахар.

Поэтому, если уж выбирать альтернативное молоко, то следует смотреть на состав и выбирать без сахара. Кокосовое более безопасный вариант альтернативного варианта молока.

Почему люди отказываются от коровьего молока

Лактоза - (молочный сахар), полная или частичная непереносимость которой наблюдается у подавляющего большинства людей.

Казеин - (бета-казеин А1) - именно его ученые и врачи все чаще называют истинной причиной непереносимости молока. Казеин расщепляется в желудочно-кишечном тракте с высвобождением пептида бета-казоморфин-7 (BCM7), который обладает опиоидными свойствами и может вызвать воспалительные процессы в организме. Однако последние исследования показали, что казеин снижает артериальное давление.

Холестерин - создает в сосудах бляшки, перекрывающие поток крови, следовательно, может приводить к инсультам и инфарктам.

Выбрав растительную альтернативу коровьему молоку, следует читать этикетки продуктов и выбирать те варианты растительного молока, в которых указаны кальций и витамин D как добавленные ингредиенты в достаточном количестве, а также пытаться добавлять в свой рацион другие источники кальция и витамина D.

Растительное молоко преимущественно не обеспечивает получение нужного количества некоторых питательных веществ (прежде всего, белка, кальция и витамина В12), поскольку его содержание неэквивалентно коровьему молоку.

Раньше мы сообщали, когда лучше всего есть углеводную пищу для похудения.

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