У Коростені на святкуванні Купала сталася вогняна НП: відео шокувало українців

За фактом події було розпочато кримінальне провадження. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) КК України.

Попередньо відомо, вибух прогримів вчора близько одинадцятої вечора. До лікарні звернулися з опіками троє жителів райцентру, які перебували на гулянні.

"Їм була надана необхідна допомога і призначено амбулаторне лікування", - йдеться в повідомленні.

Сам вибух з пожежею зняли на відео очевидці, після чого кадри потрапили в розпорядження місцевого видання "Коростень.today".

Відео: у Коростені на святкуванні Івана Купала стався вибух і пожежа з постраждалими

"Вибухнули каністри з бензином під піротехнікою. На відео видно, що на багатті сидів хлопчина. Цього, що був знизу з каністрою, вибуховою хвилею відкинуло в річку, а другий, що був зверху, впав прямо в багаття. Обгорів, але з останніх сил сам вибрався з вогню і пірнув у воду", - розповіли городяни журналістам.

У Коростені на гулянні при святкуванні Івана Купала стався вибух і пожежа (фото: korosten.today)

Реакція мережі на "купальське" НП в Коростені

У коментарях до ролика користувачі мережі вказують на повне нехтування технікою безпеки, і обурюються, як люди могли заливати з об'ємних каністр з бензином багаття, коли кругом полум'я і працює піротехніка.