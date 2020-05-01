ru
ua

Коронавірусом заразитися повторно неможливо: вчені зробили нову заяву

Новини » Коронавірус   

Вчені пояснили, чому у тестах пацієнтів з коронавірусом повторно знаходили хворобу

Коронавірус в Україні був діагностований у 10 861 людини. За останню добу кількість загиблих збільшилася на 11 осіб, до 272 випадків. Кількість тих, хто одужав – 1413 пацієнтів. У всьому світі інфіковано 3 мільйони 270 осіб і зафіксовано 233 тисячі летальних випадків.

Вчені з Південної Кореї зробили нову заяву про повторне зараження COVID-19. Вони стверджують, що у людини, яка перенесла коронавірус, виробляється імунітет і вона не може заразитися повторно.

Як повідомив голова державного комітету з контролю за інфекційними та вірусними захворюваннями О Мюнг-дон, вчені довели ефективність тестування на наявність антитіл COVID-19 в організмі людини.

З'ясувалося, що тести PCR виявляють генетичні сліди, залишені в організмі людини та ці тести не роблять відмінність між "живим" вірусом, який представляє небезпеку і нешкідливими слідами перенесеного захворювання. Залишки вірусу не можуть завдати шкоди пацієнту та оточенню.

Після того, як людина одужала і клітини коронавірусу загинули, вони можуть бути виявлені в організмі в термін від одного до двох місяців. Новий коронавірус не може викликати також і хронічні захворювання, залишаючись в людському організмі.

Висновки корейських вчених також підтвердили інші вчені – з Великобританії. Вони стверджують, що клінічні випробування підтверджують те, що коронавірусом не можна заразитися повторно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені пояснили, як відбувається повторне зараження коронавірусом.

Тищенко повинен скласти депутатський мандат, - Лерос У Херсонській області близько 250 аграріїв перекрили дорогу через закриття ринків
Читати всі новини